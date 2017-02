Quando la musica de “la ballata del finocchio” (firmata dal fantomatico Cabra) comincia, ci troviamo di fronte ad uno stornello che narra le vicende di un “finocchio” definito, con una grazia senza pari, testualmente “figlio di puttana” e “culattone” che viaggia per il mondo (Africa, India, Italia, Polo) alla ricerca di un “maschione” ben dotato per soddisfare i suoi appetiti sessuali (formidabile quando dice: “Sono andato a Roma a fare l’ano santo”) guadagnando nel contempo “tanta grana”, che volere di più? Occhio Fino conclude la canzone con un invito/minaccia rivolgendosi all’ascoltatore: “venitemi a trovare che vi farò vedere / quelle soddisfazioni che proverete voi / a casa con gli amici le farete prima o poi”.

Volgare, bieco, triviale, dozzinale, stereotipato, gretto, maschilista, razzista, chi più ne ha più ne metta. In una parola: magnifico!

Se pensate che cotanta grazia sia insuperabile, beh vi sbagliate; il climax assoluto dell’opera si raggiunge, come è giusto che sia, con la seconda traccia “finocchi e banane”, firmata dallo stesso Occhio Fino, dove compare come ospite nientemeno che Peder (ogni riferimento non è assolutamente casuale), in un magnifico brano che inizia con un intro cabarettistico dove vengono narrate le vicende di un fruttivendolo meridionale che, ovviamente (!?), vende banane ed ha una discussione con un ambiguo personaggio dai forti tratti femminili che sta facendo una passeggiata con il suo cagnolino. La canzone si trasforma rapidamente in un raffinato quanto squallido stornello da osteria dove Occhio Fino lamenta la massiccia presenza di “culattoni” che fanno concorrenza alle “puttane” che “si metton la parrucca e la sottana / che sembran delle pupe belle e bone” (tematica ripresa da quel genio metropolitano di Franco Califano nella sua stupenda “Avventura Col Travestito”, riguardo la bellezza di alcuni travestiti) e che ingiustamente sono “piazzati” nei posti di lavoro migliori, addirittura in televisione!

Si preoccupa, come è giusto che sia, dell’educazione dei pargoli che vedendo fiabe educative (“la volpe e il leone” tratta da quel genio di Esopo) o film romantici/drammatici (non è chiaro, il riferimento a “Bora Bora”: si riferisce all’omonimo film di Ugo Liberatore del 1968 o al classico “Tabu” di Robert J. Flaherty e Friedrich Wilhelm Murnau del 1931?) ovviamente (!?) diventano a loro volta “culattoni”. Gli interessi di Occhio Fino sono sociologici ed antropologici come dimostra la sua preoccupazione anche per il buon nome dell’Italia (“vengono da noi le svedesine / per andare a letto coi fustoni / ma restano deluse, poverine / non trovan maschi in mezzo ai culatoni”) dove anche per Rodolfo Valentino (noto omosessuale) “è tutto un casino”!

La conclusione è un chiaro monito all’inclinazione “bizantina” dello stivale “Le svedesine per le banane / si forniranno dai negri africani / e l’Italia coi cocchi / è il paese dei finocchi”, altro che “La Terra dei Cachi”, questa sì che è vera critica sociale!