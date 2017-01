Niù Tennici – Noi Siamo Sexy (1992 – CD)

Anche nella Verona bene tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 c’era qualcosa o qualcuno che andava oltre gli ingessatissimi gusti del pubblico locale proponendo un coinvolgente raggamuffin che ben presto li rese noti in città e provincia per gli spassosi concerti.

Stiamo parlando dei Niù Tennici . La botta di notorietà arrivò con il contagioso singolo “Affitta una Ferrari” che li lanciò alla ribalta nazionalpopolare. Un brano scanzonato dal ritornello compulsivo e coinvolgente che però ha un retrogusto amaro con una non certo velata critica del modello sociale “appaio quindi sono”.

La canzoncina si sposa a meraviglia con il contesto socio-musicale dei primi anni ’90 dove il termine “rock” assunse un ruolo piuttosto ampio e quasi indefinibile (reggae, folk, ska, punk…) e contestualmente vide l’esplosione della musica demenziale (anche se i nostri hanno poco o nulla a che spartire con il termine “demenziale”) portandoli a partecipare a diverse compilation (più o meno valide) di band italiane emergenti.



Nel 1992 esce il loro primo album “Noi Siamo Sexy” dove spicca, oltre alla famosa hit dell’anno precedente (presente in due nuovi remix), l’omonimo singolo che non delude le aspettative anche se assieme a “Voglio Divorziare” sembra una riscrittura dell successo precedente.

Il disco nel suo complesso non mantiene i livelli delle due hit più famose presentando qualche calo, ma rimane un piacevole ascolto anche per chi non è avvezzo a queste sonorità; purtroppo in un paio di episodi risulta essere troppo contestualizzato nel veronese (vedi “San Bernardin”) e l’uso del dialetto in alcune canzoni può essere un ostacolo insormontabile per apprezzare lo humour del combo scaligero.

Purtroppo i nostri ebbero vita breve perché strangolati dal (meritato) successo dei vicini di casa Pitura Freska (musicalmente molto più dotati), ma noi non possiamo che raccomandare di riscoprire questo simpatico dischetto.