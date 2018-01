7 Premio sciagura: MusicaItalia per l’Etiopia (1985)

A metà anni ’80, di fronte al dramma che si sta consumando in Etiopia, Gran Bretagna e Irlanda con la Band Aid ci regalano Do They Know It’s Christmas? e gli Stati Uniti rispondono l’anno successivo con la storica We Are the World. L’orgoglio italico reagisce come meglio può, sfoderando il supergruppo MusicaItalia per l’Etiopia, megaraccolta di artisti tra cui Giuni Russo, Banco del Mutuo Soccorso, Loredana Bertè, Angelo Branduardi, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Milva, Fabrizio De André, Enrico Ruggeri e Patty Pravo (con Domenico Modugno che se ne tiene ben distante) nella più improbabile versione del brano. Quindi, su base da pianolina delle scuole medie, fiato alle trombe e tutti a cantare a squarciagola con un risultato semplicemente delizioso. Paradossalmente, si riuscì poi a fare peggio del peggio con il video che a suo modo merita comunque attenzione per almeno tre motivi: De André, notoriamente schivo, decide di buttarla sul ridere e Branduardi cerca di dare un senso al tutto, mentre Vasco pare in preda a visioni mistiche.