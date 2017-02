Nek, quando ancora non era Nek. Con un look molto simile a quello di Alberto Tomba, i denti non ancora (presumibilmente) rifatti come Max Pezzali e lontano anni luce dai fasti di tormentoni come “Laura Non C’é” e “Ci Sei Tu”, il cantautore di Sassuolo conquistò a Sanremo 1993 un più che dignitoso terzo piazzamento nella sezione Giovani con un brano dal tema davvero scomodo per le benpensanti platee del Festival: l’aborto.

Nek dichiarò che la canzone era ispirata all’esperienza realmente vissuta da un suo amico (sì sì, dicono sempre tutti così…): lui e lei sono giovani, lei scopre di avere una “pagnotta nel forno” e vorrebbe abortire, lui si rivela molto più responsabile di lei e la convince a tenere il figlio non desiderato. E con quali argomenti! Sentite qua:

Risalirò col suo peso sul petto

Come una carpa il fiume

Mi spalmerò sulla faccia il rossetto

Per farlo ridere

Per lui poi comprerò

Sacchetti di pop corn

Potrà spargerli in macchina

Per lui non fumerò

A quattro zampe andrò

E lo aiuterò a crescere

Lui vive in te

Si muove in te

Con mani cucciole

E’ in te respira in te

Gioca e non sa

Che tu vuoi buttarlo via

Già dopo la prima strofa tutte le signore in giuria popolare erano in lacrime, commosse dal senso di sacrificio di questo ragazzo padre che si batte per far nascere il figlio che lei vuole “buttare via”. Ma l’arma segreta la sfodera nella strofa successiva:

Per lui non fumerò

La notte ci sarò

Perché non resti solo mai

Per lui lavorerò

La moto venderò

E lo proteggerò

Aiutami

Smetterà di fumare e venderà la moto. Con questa canzone subdola quanto la pubblicità dell’8×1000 alla Chiesa cattolica era impossibile non premiarlo!

Coraggiosamente, Nek non ha mai rinnegato questo pezzo, inserendolo addirittura nel suo best of “L’Anno Zero”.

Per concludere, mi piace ricordare sempre la recensione di questo brano che lessi su non ricordo quale rivista di musica: un aborto di canzone sull’aborto. Mai definizione fu più esatta.

Barbara Ghiotti