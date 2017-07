Spesso su Orrore a 33 Giri ci piace parlare di bei dischi; spesso ci piace anche parlare di donne affascinanti; altrettanto spesso ci piace parlare di dimenticati capolavori di stile. Oggi affronteremo un disco che ci soddisfa sotto tutti e tre gli aspetti sopra citati: mai ristampato in CD, capolavoro della sua discografia, “Smalto” di Nada è un gioiellino ingiustamente sottovalutato.

Datato 1983, l’album contiene la killer tune “Amore Disperato”, autentica pietra miliare degli anni ’80, e già solo per questo meriterebbe di troneggiare in ogni discografia di appassionati che si rispetti.

Posto che è veramente difficile raggiungere il livello qualitativo del singolo trainante, il resto del disco non disattende affatto le aspettative: ottimo songwriting, arrangiamenti di classe e musicisti di spessore (L’arrangiamento è curato da Fabio Pignatelli, eccelso bassista e motore dei Goblin e tra i tastieristi troneggia Gianni Mazza, sì, quel Maestro Mazza).

Prima di scendere nel dettaglio dei brani è opportuno puntualizzare che il vero valore aggiunto è l’interpretazione vocale di Nada, toccante e malinconica ma sempre allegra, che valorizza ulteriormente i testi, perlopiù approfonditi racconti d’amore: per intenderci, sempre in “Amore Disperato” sembra quasi di sentire l’interprete sorridere mentre canta. Nella maggior parte dei brani poi c’è uno struggente saxofono (blu?) che la fa da padrone incontrastato, aggiungendo quel tocco di atmosfera che non guasta mai, senza mai scadere nello pseudo-romanticismo à la Fausto Papetti.

Così una dopo l’altra si susseguono splendide canzoni come “In Un Prato”, “Charlotte” (dedicata alla figlia) e “Per Aspettare Te”, struggente brano sull’attesa; in “Da Grande”, Nada fa riferimenti espliciti ai Peanuts di Charles M. Schultz, impersonando idealmente Sally, la sorella di Charlie Brown, e immaginandone la crescita e le esperienze amorose da grande, appunto.

“Ci Sei” è la traccia più intensa dell’album, dal testo ancora una volta romantico e struggente ma ricco di positività. “Cara” è invece la canzone più aggressiva, fin dagli arrangiamenti, e in effetti tratta la tematica del tradimento come poche altre interpreti hanno saputo fare:

Ho capito nei tuoi trucchi è cascato lui

è rimasto prigioniero dei tuoi occhi al neon

trasparente la tua pelle carta velina crack

hai le mani di legno e vuoi accarezzare …ma dai!

Cara sei fatta

sotto le lenzuola stanotte io t’ammazzerò!

Cara strisci e parli piano d’amore

io ti troverò e una sorpresa ti farò

i tuoi begli occhi gonfierò.

Baby, scusa se ti farò un po’ male

ti distruggerò!

Per concludere la carrellata, in “Angelo Ribelle” sembra ancora di sentire Nada sorridere mentre canta, mai più in maniera così cristallina. Senza neanche accorgersene, e nonostante la durata media delle tracce sia piuttosto elevata, viene subito voglia di rimettere la puntina del disco dall’inizio.

“Smalto” è un classico esempio di alchimia unica e impareggiabile tra testi, musiche e interpretazione. O più semplicemente, è un disco perfetto da ascoltare la domenica sera.

Tracklist:

01. Amore Disperato

02. In Un Prato

03. Charlotte

04. Per Aspettare Te

05. Da Grande

06. Ci sei

07. Cara

08. Angelo Ribelle