Molti di voi si staranno chiedendo: chi diavolo è Mr. Ambo? Potremmo definirlo “the great Latin music swindle”. In realtà più che truffa fu un vero e proprio flop.

L’idea era quella di creare un personaggio completamente virtuale utilizzando il computer: occhi azzurri, capelli corvini, look da macho/tamarro con rigorosa camicia aperta e petto nudo; ma non finisce qui perché il nostro ha anche una “vera personalità virtuale” e una biografia scritta ad hoc dai suoi creatori dopo una ricerca di mercato sui gusti dei teenager italiani (sic!). Visti i risultati la cosa fa pensare due volte!

il nostro Mr. Ambo, pur non essendo dotato di un corpo ha la passione per i ritmi latini essendo argentino (una dozzinale trovata per propinarci l’ennesima canzonaccia dal piglio sudamericano) e con nostra grande gioia ci propone la cover di “Mambo Jambo” di Perez Prado che diventa “Ambo Mambo”. A questa squallida quanto patetica operazione si è prestato anche Claudio Coccoluto che ha remixato il brano che è stato lanciato in grande stile con un videoclip (diretto da Alex Infascelli) e un sito internet, che oggi grazie a Dio è offline, nel cui spazio riservato ai fans si potevano leggere commenti deliranti tipo: “Sono Luca, ci siamo conosciuti a Rio nel 97. Se mi presenti la moretta del tuo ultimo video, prometto di non staccarti la spina della corrente”.

Nonostante tutto questo impegno profuso il progetto è presto naufragato tra il disinteresse generale e pochissimi dischi venduti. L’idea però non era neppure originale, ma si trattava di un maldestro tentativo di importazione dal Giappone dove l’idolo virtuale canterino Kyoko Date, creata nel 1996, ha venduto milionate di dischi.