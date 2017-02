Il brano “Dentro la scatola” esce nel 2006, un periodo neanche troppo lontano anche se sembra sia passato almeno un secolo: ultimi spiccioli del periodo d’oro di una MTV che, non ci vergognamo a dirlo, almeno un poco ci manca. Proprio grazie alla famosa emittente televisivo-musicale il rapper Mondo Marcio diventa una superstar per i giovanissimi e il brano, assieme ad “Applausi per Fibra” di Fabri Fibra sempre del 2006, segna l’entrata di prepotenza del rap italiano nel mainstream.

Il 2006 è anche l’anno di uscita dell’album “Tutto è possibile”, prima produzione discografica dei Finley, diventati anch’essi idoli dei teenager grazie alle loro chitarre alla Nutella e alle melodie glassate; ennesima scoperta del solito Claudio Cecchetto che fa squadra con l’immancabile Pierpaolo Peroni (ovvero lo stesso team che fece sbocciare gli 883 per capirci) tentando la carta del pop-punk made in Italy: un po’ Good Charlotte, un po’ Simple Plan, un po’ Avril Lavigne, con il ritardo cronico di almeno un lustro, ma si sa che da noi le cose arrivano sempre tardi.

L’incontro/scontro tra i due mondi sembra inevitabile. Infatti proprio in quell’estate esce la nuova versione del brano di Mondo Marcio in chiave rap rock con la base suonata dai Finley. Non esattamente Chuck D. con gli Anthrax, ma in effetti “Dentro alla scatola” non è “Bring the Noise” quindi alla fine poco male.

Tralasciando la grammatica incerta nel titolo e la pronuncia non certo chiarissima di Mondo Marcio, il testo cita i trascorsi problematici del rapper e narra di un ragazzino che viene affidato ai servizi sociali a causa di una situazione famigliare di merda. Un brano impegnato, carico di sofferenza interiore, della quale però nella nuova versione non vi è traccia.

Non bastano gli urletti di Pedro dei Finley canticchiati nel ritornello per dare spessore al brano. L’atmosfera greve viene persa a favore di un clima da concerto di fine anno del liceo con tanto di video in cui troviamo i nostri eroi a suonare in mezzo a una piscina circondati da belle ragazze in una grande festa. Tutto molto estate, vacanze e divertimento, tutto perfetto per un video dei Sum 41 ma che cosa c’entra questo con i traumi infantili, i servizi sociali e il disagio raccontato dal testo? Misteri cecchettiani.

Lo stesso Mondo Marcio sottolinea questa forzatura discografica sei anni dopo, con la canzone “Continua domani” in cui dice “cosa faresti se ti amassero per l’attenzione, tu sei ancora abituato a lottare per farti un nome, e so che devo delle scuse ai veri frà, il remix dei Finley è stato un errore non ricapiterà”. Più che altro un mea culpa per cercare di riottenere il consenso di quei puristi che non gli perdonano il successo di massa, come se la fama significasse necessariamente essersi venduti, ma lascia intendere che forse, se si potesse tornare indietro, non avremmo questa perla discografica.

Dentro alla Scatola

Daam Uomo…. c’è qualcosa che non và uomo…NON C’E’ NESSUNO!

Perchè vedi un pò di anni fa

vedevo mamma e papà

dentro una scatola

dietro due psichiatri ed ero solo un bambino

(Ma sul serio!)

…un bambino!!

(Ma sul serio!)

e dicono capita

ma non spararti frà

sfogliami l’anima

e vedrai che c’ero cosi vicino

(Ma sul serio!)

….cosi vicino!!!

Fanculo te, Fanculo te, Fanculo questo posto

non mi è ancora chiaro il motivo per cui sono qua

insieme a tutti questi stronzi che non conosco

ho sentito qualcuno parlare di insanità: mentale

forse qualcuno vorrà fare male

a un frà ma quale peccato ho commesso per meritare

di stare qua ad aspettare come un animale in cattività mi fa male

la stamina sale

carica il peso nella mia testa

bro tutta questa gente che entra resta

la prendo per non invitati alla mia non festa

qualcosa che non voglio e che la mia anima detesta

ma appena guardo il nome sul foglio risponde al mio

prossimo step: mio Dio!

volete sapere di come hanno ucciso mio zio

di come pà

faceva stare male mà

di come mà

beveva quando stava fuori città

il mio cervello và

giù e giù

ho risposto alle vostre domande per ore ormai non ce la faccio più

datemi un paio di minuti prima di trasalire

fatemi rinsavire no bro fatemi uscire!!

Perchè vedi un pò di anni fa

vedevo mamma e papà

dentro una scatola

dietro due psichiatri ed ero solo un bambino

(Ma sul serio!)

…un bambino!!

(Ma sul serio!)

e dicono capita

ma non spararti frà

sfogliami l’anima

e vedrai che c’ero cosi vicino

(Ma sul serio!)

….cosi vicino!!!

yeah, dat’s right uomo DAAM,

quando quelle persone sono alla tua porta DAAM,

E sai che sono qua apposta

per prendere te

E trasportarti in un posto

dove il sole non c’è!

Che sia l’ospedale o la galera

non rivedrai i tuoi genitori stasera

perciò chiudi gli occhi e pensa a com’era

mamma in cucina che prepara qualcosa di caldo

ma ora ho un compagno di cella che non sta stare calmo

si piscia addosso

solo perchè mamma non c’è

e sai che se le guardie arrivano puliranno anche te

la brutta vita, quella che non vivi senza spacciare

frà io ho dato quattro anni all’assistenza sociale

sarò preciso

io sono un caso aperto da quattro anni

e una corte di quattro stronzi non mi ha ancora pagato i danni

Che hanno causato alla mia mente

Vedi questa gente, pensa che ti basti un assistente

a risolverti ogni problema di vita

e non sai quante volte l’avrei accoltellato nella schiena

con quella matita

un marcio è psycho come papà

ora mi faccio di lah

giro coi frà

vendo in città, ahah!!!

Perchè vedi un pò di anni fa

vedevo mamma e papà

dentro una scatola

dietro due psichiatri ed ero solo un bambino

(Ma sul serio!)

…un bambino!!

(Ma sul serio!)

e dicono capita

ma non spararti frà

sfogliami l’anima

e vedrai che c’ero cosi vicino

(Ma sul serio!)

….cosi vicino!!!

Dicono un Marcio è forte

un marcio che non demorde

immagini valide per quando sei alle corde

è tragico che un ragazzino cosi innocente

può arrivare a viaggiare con l’omicidio in mente

uomo ho fatto terapia non è finito niente anzi mi ha peggiorato

però è servito a quella gente

io grido per il mio incubo preferito da sempre

uno psichiatra ti ha detto che c’è riuscito? mente!!

lo sa

perchè non và bene,in questa cazzo di società

mettono un sedicenne in catene lasciano un Bubbà

libero di fare PA-PA!!

sulla sua famiglia mentre i ragazzini chiedono papà, perché, perché papà e scappano nei ripostigli

vedi gli errori dei genitori ricadono sui figli

a volte mi chiedo che sarebbe stato

se quel giorno di dicembre si fosse fermato!!

Perchè vedi un pò di anni fa

vedevo mamma e papà

dentro una scatola

dietro due psichiatri ed ero solo un bambino

(Ma sul serio!)

…un bambino!!

(Ma sul serio!)

e dicono capita

ma non spararti frà

sfogliami l’anima

e vedrai che c’ero cosi vicino

(Ma sul serio!)

….cosi vicino!!!