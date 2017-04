La scoperta che potreste compiere entrando in contatto con il 45 giri “La mia ragazza / L’Umbria e le sue ragazze” riguarda una regina di queste pagine: la nostra adorata Mirella Bargagli. Un personaggio che non teme confronti con il meglio del peggio degli anni ’90, con l’esagerazione degli anni ’80 e con la follia degli anni ’70, pur essendo ingabbiata stilisticamente in un folk ruspante da sagra di San Martino inciso negli anni ’60 ma che suona talmente tradizionale e folkloristico da perdersi nella notte dei tempi.

In questo bel prodotto della Combo Record, uscito in un momento imprecisato degli anni ’60 Mirella, accompagnata dal Complesso Aurora composto da A. Sassetti alla fisarmonica e Ardito (Alberto Bargagli, probabilmente il fratello) alla chitarra, affronta nel primo brano “La mia ragazza” un tema estremamente scabroso.

La storia riguarda una giovane sposina dall’aspetto molto gradevole giudicata dal proprio marito troppo estroversa a causa del suo mostrare le gambe in giro per il paese. Su consiglio di un preoccupatissimo curato, il sempliciotto maritino convince la mogliettina ad andare in sacrestia a farsi confessare:

Tutta contenta lei mi ha risposto:

«ci vado subito il peccato per scontar

e stai ben certo che il buon curato

è molto bravo e subito mi assolverà».

Forse perché insospettito da tutto quest’entusiasmo il marito prova a dissuaderla dall’andarci da sola: “in sacrestia ci vengo anch’io sennò più grosso ancora lo potresti far”. I risultati ottenuti però sono scarsissimi a causa di un’assoluta assenza di autorità dell’uomo, mentre ormai il tarlo è entrato irrimediabilmente nella testa della giovane moglie piacente, così che in sacrestia alla fine ci va da sola pur rassicurando il suo sposo: “mi guardi il cielo, vedrai la dentro nulla mi succederà”. La tensione è alle stelle.

Eccoci al clou della questione: l’arrivo in sacrestia. Qui la descrizione pecca un po’ nei particolari negando all’ascoltatore un’immagine spoglia da interventi metaforici come nel caso di questa frase:

Ma il buon curato chiuse la porta

e un grosso cero nelle mani mi posò,

che cosa avvenne poi non ricordo

ma son felice perché assolta ormai sarò.

L’amnesia dura il tempo d’incontrare nuovamente il marito il quale, a mo’ di sacco di cipolle, viene sbattuto emotivamente qua e là: prima vede la moglie pallida e tremante e dopo una manciata di secondi si sente dire che “il sor curato è più bravo assai di te”. A questo punto la mossa attesa da tutti sarebbe il più classico delitto passionale mediante sgozzamento con una 100 Lire affilata. Tranquilli, ciò non accade. L’unica cosa che riesce a fare invece questo pover’uomo è promettere a se stesso di non mandarla più là dentro da sola: “ci son cascato e non ci cascherò mai più”. Un eroe! Tipico dell’immaginario di Mirella Bargagli.

Il secondo brano del disco, “L’Umbria e le sue ragazze“, è un valzer dedicato alle caratteristiche delle fanciulle di alcune cittadine del centro Italia e non possiamo che essere in pieno accordo con gli elogi cantati da Mirella:

Le ragazze perugine

in minigonna son tutte carine,

per le vie se vanno in salita

dal sedere esce appena due dita

Un grosso applauso alle fanciulle di Perugia quindi, ma è il caso di precipitarci a capire che cosa succede nel comune di Bastia Umbra:

Le ragazze di Bastia

quando vanno per la via

dan la caccia a questo e a quello

per rimettere in gabbia l’uccello.

E poi Foligno dove “anche da lontano un miglio se le guardi alla camminata te ne accorgi qual’è quella usata”. E ancora a Tavernelle, comune in cui le ragazze giocano con le palle oppure a Magione dove “per il pesce vanno pazze”.

Proseguendo alla scoperta di questa ancora più splendida regione è possibile constatare, stando ai versi di Mirella, che le ragazze di Spello fanno l’amore senza chiedere l’anello e quelle di Assisi “se le porti su per la montagna te la fanno assaggiar la castagna“. Le ragazze di Todi fanno addirittura finta di avere i chiodi nelle scarpe (!) per farsi “arrivare” dai giovanotti ed infine incontriamo quelle del lago le quali “sulla riva girando pian piano con un pesce si trovano in mano”.

Solcata alla fine del lato B troviamo una considerazione rivolta a uno fra gli aspetti negativi che possono derivare da certi atteggiamenti, ovvero la paura di restare zitelle, perché non tutte hanno la fortuna d’incontrare l’uomo descritto nel lato A.

