Mino Reitano è facile ricordarselo come un noto presenzialista in trasmissioni televisive di dubbio gusto, in buona parte orchestrate dal “burattinaio del male” meglio noto come Maurizio Costanzo, ma è giusto ricordarlo anche per il suo passato come cantante che ha portato all’estero l’orgoglio di essere italiano.

Mino non è certo l’ultimo degli stronzi: ha debuttato a Sanremo nel 1967 con “Non Prego per Me” scrittagli da tale Lucio Battisti mica pizza e fichi, l’anno successivo arriva la famosa hit “Una Chitarra Cento Illusioni” e nel 1971 è il vincitore di Un Disco per l’Estate con un’altra languida ballata intitolata “Era il Tempo delle More” ma, come diceva qualcuno, questa è un altra storia.

Nel 1988 l’inossidabile Mino torna al festival di Sanremo con “Italia”, una fantastica canzone-manifesto scrittagli, forse a sfregio, da Umberto Balsamo. Non c’era da dubitare che il pubblico del teatro Ariston apprezzasse tale scempio ed infatti il brano si piazzò al sesto posto, ma destini ben più prestigiosi l’avrebbero attesa nella decade successiva quando sarebbe riapparsa in ogni trasmissione-contenitore della Domenica pomeriggio.

Il brano è una ballata dai toni epico-melodrammatici dove Mino ricopre i panni di un comune cittadino che esalta la sua amata terra natale con argomentazioni purtroppo assai spicciole facendo si che il testo, più che un elogio tendente al sublime, sembra una guida turistica sgrammaticata scritta da Marisa Laurito in overdose di babà.

Ecco che ci imbattiamo in una specie di flusso di coscienza di un ubriaco: “Era tanto che volevo, col mio canto dire a te, grazie a un vecchio pensiero, grazie al mio paese che” Che… cosa Mino? Spiegacelo! “Quest’Italia che respira, sempre bella e c’è un perché” Quale sarebbe questo perché? “Poi mi prende l’emozione, per Firenze che sta là, per Venezia che si muove…” Cosa cosa cosa? Venzia si muove si muove? E dove andrebbe?

In realtà della pregnanza del testo si può fare benissimo a meno quando esplode il ritornello “Iiiiiiitaaaaaaaalia!! Iiiiiiitaaaaaaaalia!!” cantato a pieni polmoni l’emozione è più forte di mille parole.

Qualcuno l’ha definita la canzone italiana più brutta di sempre, noi dissentiamo, ma se fosse anche questo significa scrivere il proprio nome nella storia. E ora tutti insieme “Iiiiiiitaaaaaaaalia!! Iiiiiiitaaaaaaaalia!!”