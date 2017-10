Come è emerso in un sondaggio di un mesetto fa pare sia tanta la voglia di sputt.. ehm… sviscerare gli angoli più fetidi delle discografie dei cosiddetti, come direbbe Pippo Baudo, “big della canzone”. se parliamo di “big” quale miglior incipit se non Mina? Se dovessimo passare in rassegna tutte le cose ignobili che la signora Mazzini ha inciso e che sarebbe stato meglio se fossero rimaste canzoni da cantare sotto la doccia ci vorrebbe tanto tempo, per ora accontentatevi di questa infima cover di Madonna realizzata nel 1988.

Senza voler essere facilmente ironici la versione della cantante cremonese manca principalmente di …”groove”! Ascoltando il brano si ha l’impressione di ascoltare un 45 giri a 33; il brano è dozzinalmente rallentato nel ritmo con un arrangiamento simile all’originale ed impreziosito dai vocalizzi masturbatori di Mina che non aggiungono assolutamente nulla, ma che danno quasi l’idea che siano stati messi a casaccio per tenere sveglio l’ascoltatore. Quello che esce dalle casse dello stereo risulta essere una terribile nenia che pare cantata da una Amanda Lear intonata ed un po’ brilla, rimasta ancora ai tempi della Bussola, il mitico locale in Versilia in cui Mina si esibiva negli anni ’70.

Da qualunque lato si guardi la canzone, o meglio ascolti, il giudizio varia dal pessimo all’indecente.

