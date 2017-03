La prima cosa che mi viene in mente pensando a Milly Carlucci è la sua figura di pomposa e barocca presentatrice da grand soirée, bardata in avvolgenti abiti di velluto, disinvolte pettinature con extension a buon mercato e gran sorrisi per tutti.

Negli anni novanta, dopo un folgorante esordio ne L’altra domenica di Renzo Arbore, e un decennio passato in Fininvest con alterne fortune, ecco che la nostra ritorna in RAI, affermandosi come conduttrice di grande successo col programma Scommettiamo Che…, in coppia col Frizzolone nazionale.

Qui si prodigava in siparietti cantati, in cui mostrava i suoi evidenti limiti vocali, per altro già ampiamente dimostrati in alcuni 45 giri incisi per la Lupus negli anni ottanta, e addirittura in un album di cover smooth jazz (sì, avete letto bene), per la Five Record, inciso nel 1983 quando era primadonna a Risatissima, suonato nientemeno che da Paulinho Da Costa, Rick Parnell (Atomic Rooster e session man per il disco degli Spinal Tap) e prodotto da Christian De Walden, già fidato collaboratore di Amanda Lear e molte produzioni pop-italo disco dell’epoca, soprattutto femminili (le spagnole Chicass, Brigitte Nielsen, Nikka Costa e anche l’indimenticata Gena Gas).

Deve essere stata proprio questa sbornia di fama e popolarità di quel periodo ad averla spinta a presentare un brano per l’edizione del 1993 del Festival di Sanremo, scritto, prodotto e cantato in coppia con Fausto Leali. Purtroppo la commissione selezionatrice non era sorda e quindi il brano non venne ammesso; l’inossidabile Milly, protettiva nei confronti della sua creatura, decise, per ripicca (nei nostri confronti, ovviamente), di includerlo in un intero album, sempre sotto l’egida del buon Leali, pubblicato per la Ricordi.

Ad onor del vero, in questo “E la morale è” i brani inediti erano solo cinque su otto, visto che i paraculi, facendo finta di nulla, presero tre canzoni dal precedente album di Milly (“Sentimental Journey”, “As Time Goes By” e “Magic Moments”) e li ficcarono a casaccio in questo, certi che, tanto, nessuno se ne sarebbe accorto, visto che il primo non lo aveva comprato nemmeno i parenti.

Inutile dire che i testi sono infarciti dei più banali luoghi comuni sull’amore, sulla forza delle donne, sul dolore della solitudine e sul coraggio di ricominciare. Ma è l’interpretazione di Milly che sconvolge per la sua inconsistenza, calante e stonata in più punti, tanto da renderla assolutamente irresistibile complice una produzione degna delle peggiori sigle televisive da televisioni locali. Da inserire nelle discografie che contano.

Claudio Suriano

Tracklist:

01. Che vuoi che sia (con Fausto Leali)

02. Uomo che vieni dal mare

03. Stupide mimose

04. E la morale è (con Fausto Leali)

05. Sentimental Journey (Les Brown and His Band of Renown cover)

06. Ay, cosita linda (Pacho Galán cover)

07. As Time Goes By (Frances Williams cover)

08. Magic Moments (Perry Como cover)