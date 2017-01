MilleVoci, il peggior programma musicale della TV italiana

Se avete ancora dubbi sulle teorie evoluzionistiche, sappiate che c’è in giro un programma televisivo che sta mettendo in discussione tutto il lavoro scientifico fatto finora.

MilleVoci più che un programma d’intrattenimento musicale è in realtà un Vaso di Pandora che, oltre a rinchiudere personaggi sconosciuti anche alle loro mamme, tiene saldamente e inspiegabilmente imprigionati vecchi nomi più o meno noti del panorama musicale nostrano, sguinzagliandoli esclusivamente in sagre paesane, balere e concorsi di bellezza provinciali. Diciamo “inspiegabilmente” perché non vi è davvero alcun motivo per il quale un artista che abbia goduto anche solamente dei famosi 15 minuti di celebrità possa voler partecipare sua sponte a questa disgraziata kermesse che viene trasmessa solitamente nelle ore più inaccessibili della giornata su reti locali quali Rete Oro, emittente del centro Italia, frequentata in passato anche dalla Gialappa’s Band per la loro “Mai Dire TV”.

I Jalisse, I Cugini di Campagna, I Romans, I Giganti, I Teppisti dei Sogni, Lisa, Jo Chiarello, Don Backy, Martufello, uno sciagurato Gianni Drudi (non ti preoccupare Gianni ti vogliamo sempre bene) e Jocelyn sono solamente alcuni fra i tantissimi partecipanti, ai quali si aggiungono i meno noti Anonimo Italiano (per i più smemorati quello che negli anni ’90 imitava la voce di Claudio Baglioni esibendosi mascherato), Mario Maglione, Giò Di Sarno e molti altri. Troppi!

Ad oggi fortunatamente il rischio di finire in questa trappola diabolica è ridotto, anche se malauguratamente ci si potrebbe imbattere in rete, o peggio ancora facendo zapping alla TV nel cuore della notte, potendolo gustare nella maniera più genuina, con un insopportabile senso di rimorso.

Roba che per compensare all’obbrobrio e innalzare l’asticella del buon senso artistico a un livello accettabile (che per semplificare chiameremo “livello Bluvertigo”) come minimo si dovrebbero ascoltare per interi “Ummagumma” dei Pink Floyd e “Pollution” di Franco Battiato. Ma forse neanche questo basterebbe, perché il risultato raggiungerebbe a malapena il “livello Den Harrow”.

In mezzo a tutte queste basi musicali di una semplicità inammissibile non si sfiorano argomenti “impegnati” manco per sbaglio. Almeno Sanremo in ogni sua edizione propone il tema controverso di turno (iperfiltrato dalla censura) per creare in qualche modo un caso da dare in pasto alla folla, magari con l’intento celato di far passare Povia come un essere vivente, mentre noi tutti sappiamo che Povia è solo un’invenzione dei servizi segreti bulgari.

Le canzoni hanno strutture talmente basilari che fanno quasi tenerezza, per non parlare di chi ha arredato lo studio con sedie e tavoli da bar della stazione nel 1995 ai quali non puoi fare altro che associare quel puzzo tipico delle sale biliardo.

Alcuni di voi, probabilmente i più tignosi, mi chiederebbero ancora quale potrebbe essere la differenza fra questo e un programma qualsiasi di una qualsiasi rete provinciale. Beh, risponderei semplicemente con un’amara risatina sommessa, prima d’introdurre il prossimo aspetto peculiare di questo show: il playback.

Certo il playback ha fatto la fortuna di decine di trasmissioni TV e di artisti poco intonati, ma un’altra tragica caratteristica di MilleVoci è quella di eseguirlo in maniera sfacciata su ogni canzonetta. Uno dei maestri di questa vile disciplina denominata “playback a cazzo” si chiama Raff Martella, vero cavallo di razza e protagonista dei momenti di punta, dato che compare al fianco di svariati artisti con la frequenza delle bestemmie in Toscana. Io sinceramente non ho ben capito chi sia e preferisco nascondermi dietro la mia ignoranza, ma so per certo che, con quella faccia da mandrillo, non lo lascerei in compagnia della mia cuginetta nemmeno per due minuti e men che meno della mia chitarra, vista l’interpretazione sciagurata degli assoli, durante i quali pare che quello strumento sia la cosa a lui più estranea in assoluto.

Un aspetto seriamente interessante, almeno per fini scientifici, è il modo in cui Raff Martella riesca ad affrontare tali momenti di estremo imbarazzo (che per un essere comune potrebbero risultare fatali) senza il minimo impatto sulla psiche. Così, mentre le dita si muovono smarrite e ingessate fra le corde, in barba al dramma, egli riesce addirittura ad ammiccare alle telecamere che indugiano indegnamente sui particolari. E non è finita, si perché il nostro Raff Martella è soprattutto un cantante. Fra i suoi brani, sento l’obbligo di citare “E io pago”, “El diablo” (“io sono el diablo dell’amore e coi camperos ballerò in ogni istante”) e “Ti conosco dal cuore” (con Gianni Drudi che lo accompagna addirittura alla chitarra).

Per giungere fino al cuore del problema devo trovare il coraggio di affrontare il prossimo argomento ovvero l’utilizzo di attrezzeria di scena probabilmente recuperata in qualche fondo di magazzino o isola ecologica.

Ad esempio, durante la raccapricciante “Il mio bambino” dell’immenso Gianni Drudi, si può ammirare l’inquietante presenza, in braccio a Mister Fiky Fiky, di un bambolotto simil-cicciobello al quale si attribuiscono i vagiti di inizio brano che creano l’effetto di “Rosemary’s Baby” in un’ipotetica versione interpretata da Jimmy il Fenomeno e Gegia con la regia di Raff Martella. Ne sconsiglio la visione nella maniera più assoluta!

Stefania Cento, co-conduttrice del programma e più in generale showgirl completa, è riuscita invece a recuperare un pouf, rivelatosi fondamentale per l’interpretazione stanislawskiana della sua “Buonanotte amore”. In questo capolavoro riappare il mai domo Raff Martella che ci regala un’esempio clamorosamente impeccabile della disciplina “playback a cazzo” che ovviamente cavalca come se fosse un trionfo, lanciando occhiate in obiettivo come a dire: “hey baby, pensa a come ti potrei trastullare con queste sapienti dita”. Da guardare stringendo assolutamente in mano un santino di Jimi Hendrix.

Ed ancora, per la serie “ogni volta che un cantante si esibisce a MilleVoci un bluesman nel mondo muore”, eccovi “Heo heo” di Elena Presti che, consapevole di essere gnocca, fa un po’ quello che vuole, cantando e sgambettando a sua discrezione.

In ultimo, un Matteo Greco che abbiamo imparato a conoscere sotto la sua recente forma di reazionario dei timidi, in una “Telo mare” un po’ datata che trasuda estate. In questa canzone, per fortuna, il bagnino non è invitato a sparare.

Tanto ancora ci sarebbe da dire per mettere in guardia l’umanità da questa piaga incombente, ma voglio solamente limitarmi a dare testimonianza diretta di un paio di stralci di trasmissione visionata furtivamente dal sottoscritto, nel cuore di qualche notte fa.

L’interpretazione di “Non amarmi” di Francesca Alotta (vincitrice a Sanremo nel lontano 1992), eseguita, con mio sommo stupore, dal vivo anche dai musicisti, cosa che ha acceso in me una flebile fiammella d’ottimismo spenta in un attimo grazie al trenino assemblatosi durante la sigla finale della stessa trasmissione dato che il trenino è il punto più basso toccato in ogni festa, in ogni trasmissione televisiva e forse in generale dall’uomo in tutta la sua travagliata storia.

Per chiudere, consiglio caldamente di fare un approfondito tour del sito ufficiale di Millevoci, ma soprattutto di guardare a tappeto tutti i video del canale ufficiale YouTube, perché l’intero progetto è talmente grottesco da assumere tinte esilaranti e ricordiamoci che a volte, in qualche modo, la vera genialità di un’epoca potrebbe trovarsi nel suo momento più buio.