La vena creativa del prolifico Franco Micalizzi , autore di innumerevoli contributi musicali per la produzione cinematografica italiana, e la voce di Albert Douglas Meakin dei Rocking Horse (interpreti delle sigle storiche di Candy Candy e Sampei) ci accompagnano in questo pezzo dalle sonorità carioca, riproposte con diverse tonalità lungo tutto lo svolgersi del film come sfondo alle (dis)avventure di Wonder e Vance in quel di Rio de Janeiro, due spiantati reclutati come sosia per due influenti miliardari locali minacciati di morte dalla mala locale.

Una delle colonne sonore più riconoscibili è questo pezzo firmato dai già citati Guido e Maurizio De Angelis che questa volta vanno sotto il nome di M. & G. Orchestra ; un sound country “alla Bud & Terence” che accompagna le avventure degli “agenti” Walsh e Kirby, i quali, da rapinatori in erba, finiscono per diventare ufficiali di polizia, girando in moto per le strade di Miami destreggiandosi tra bulli di quartiere, spacciatori di droga e avvenenti truffatrici dal presunto accento russo.

Il secondo capitolo delle vicende dei mitici cowboy Trinità e Bambino viene accompagnato dal pezzo Trinity Stand Tall, composto dagli onnipresenti Guido e Maurizio De Angelis con il contributo vocale di Gene Roman, al Secolo Patrizio Sandrelli, e del gruppo 4+4 di Nora Orlandi . Una ballata in cui il nome Trinity riecheggia accompagnato dal suono di archi, come volesse rimbombare tra le rocce del deserto americano, in vero e proprio western style.

