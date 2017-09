La premessa all’inizio di questa recensione è d’obbligo, specialmente a livello semantico: come ogni lingua, l’italiano è cambiato nel corso degli anni. Nuove parole sono entrate nel nostro vocabolario mentre altre hanno cambiato accezione in base alla sensibilità culturale e al vissuto della nostra società. Questa spiegazione è necessaria per capire la genesi del brano di Michele (all’anagrafe Gianfranco Michele Maisano), ovvero la versione nostrana della hit di Elvis Presley “In The Ghetto”.

La canzone racconta la tragica storia di un ragazzo di colore, cresciuto nei sobborghi di New York City tra mille difficoltà dovute alla triste situazione di vita e alla mancata integrazione razziale. Una realtà che lo costringe a una vita criminosa solo perché di colore. In sé, la canzone riprende tematiche che, col passare degli anni, sarebbero diventate sempre più comuni, specie dopo l’esplosione del rap, una modalità di espressione musicale figlia di quei ghetti in cui Elvis prima e Michele poi hanno ambientato questo pezzo.

Rimane però il fatto che, ascoltandola al giorno d’oggi, non può che far drizzare le orecchie, non fosse altro che per il bisticcio semantico attorno al termine “negro”, che negli anni ’60 era usato tranquillamente per indicare le persone di colore mentre oggi è rimasto nella nostra lingua con la sola accezione negativa. Da qui l’imbarazzo insito nell’ascolto contemporaneo che risulta assai meno politically correct.

Oggi certe espressioni sono cadute in disuso, tuttavia ascoltando le parole della canzone ci viene da pensare che questa sensibilità sia solo di facciata: lyrics di questo tipo sono ancora attuali, vista la corrente situazione sociale. Un testo come questo potrebbe tranquillamente raccontare il vissuto di un ragazzo del Bronx negli anni ’60, che non differisce poi di molto da quello di un ragazzo di Los Angeles dei giorni nostri. Evidentemente, da Watts a Ferguson non abbiamo fatto molta strada… Se non a livello semantico.

Negro

(In The Ghetto)

nevicava

nella fredda notte di New York

venne al mondo un’altro figlio

un figlio in più

era negro

e sua madre lo baciava

ma piangeva perché

era solo un’altra bocca

una fame in più

era negro

cercate di capire

un bimbo che non ha niente

quando sarà più grande

cosa avrà?

soltanto il desiderio

di avere tante cose

tante cose che la vita

a lui non darà mai

e si perderà

ed un piccolo ragazzo

comincia già

a dare pugni agli amici che

sono negri

ora è grande

e di notte a casa non va più

ed impara a rubare

ed impara a scappare

perché è negro

e una notte disperata

prende una pistola

ruba un’auto per fuggire

ma lontano non ci va:

lo uccidono

e sua madre piange e la gente intorno

si scopre il capo davanti a lui

sono negri

c’è la neve

nella casa lì davanti gridano

viene al mondo un altro figlio in più

ed è negro… ed è negro…