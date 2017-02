Vi dico la verità: io Maria Sole (al secolo Mara Vittoria Solinas) non l’ho capita.

Vi giuro che ci ho provato in tutti i modi, ma non ci sono riuscito.

Attrice? Cantante? Poetessa? Artista avant-garde a tutto tondo? O semplice follia sotto mentite spoglie?

Dopo l’esperienza “a tre” assieme al futuro marito Armando Stula e alla sorella Marisa con lo scandaloso 45 giri “Amo Sentirvi”, in cui nel lontano 1968 il trio celebrava un turbinio malcelato di passioni orgiastiche e incestuose in un’Italia ancora fortemente legata ai valori tradizionali della famiglia e della religione, la nostra continua la sua personalissima ricerca artistico-musicale con le canzoni tratte dai suoi spettacoli di teatro-canzone, formula che sarà tanto cara a Giorgio Gaber.

Ma se nel caso del cantautore milanese la musica, pur evirata della sua parte teatrale, si mantiene forte, pregna e ficcante, nel caso di Maria Sole l’effetto è quantomeno straniante.

Ascoltare il suo primo album è come guardare Alice nel Paese delle Meraviglie di Walt Disney dopo aver assunto pesanti dosi di LSD. Come novella eroina di questo mondo al di là dello specchio, Maria Sole ci prende per mano per condurci attraverso i suoi piccoli dieci deliri, tra monologhi strampalati e surreali e canzoni sperimentali, dove la parola celebra il divorzio tra significato e significante per tornare a essere puro suono.

Tutto molto bello, ma purtroppo per gli ascoltatori Maria Sole non è Syd Barrett e tutto questo pot-pourri di suoni e sensazioni non si traduce in un opus di musica psichedelica, ma piuttosto in cinquanta minuti di sonorità atroci per le orecchie e stranianti per il cervello.

Il problema più grosso è la totale assenza di una linea guida, di un percorso, di una benché minima struttura compositiva.

Probabilmente con il supporto visivo sarebbe diverso, ma non ci scommettiamo. Difficile superare la soglia della sopportazione di canzoni-mantra come “Bestia”, “Regne Gnenè Gnegnè”, “Sono a Fare Pipì” e “Okay”, basate sulla ripetizione ossessiva dei rispettivi titoli, mentre tutto il resto sono monologhi sperimentali teatro-musicali che giocano tra provocazione e comicità volontaria e non.

In altre parole un disco inascoltabile tutto d’un fiato. Ma la domanda è: chi e perchè dovrebbe ascoltare questo “All’Amore”?

Io Maria Sole non l’ho capita, e voi?

Tracklist:

01. Bestia

02. Chi Mi di Darà Coraggio

03. Regne Gnenè Gnegnè

04. Okay

05. E Come è che è Nato il Mondo

06. Sono a Fare Pipì

07. Per Te Vivrò

08. Zio Domenico

09. La Santità di Nome

10. Una Madre Una Figlia Una Nonna