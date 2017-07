Il nome dirà molto molto poco ai più. Eppure Marcello Pieri nel lontano 1991, aveva sfrucugliato la balle a tutta Italia col sexy tormentone “Se fai l’amore come cammini”. Impossibile dimenticare l’aulico ritornello “Se fai l’amore come cammini, cammina con me!”. Il brano rimase in classifica fino a metà 1992 a conferma che gli italiani hanno sempre avuto pessimi gusti musicali, e spalancando al cantautore le porte dell’Ariston (capirai… nella Categoria Giovani).

Pieri, sicuro di non sbagliare, prosegue il filone “donne con feromone selvaggio” felicemente inaugurato dal singolo precedente, scrivendo e interpretando con voce dal timbro vascorossiano “Femmina”, canzone dal memorabile incipit “Tu non sei bella, sei femmina”.

Tu non sei bella sei Femmina

Hai nello sguardo il sale

Ti distingui restando ferma

Un’aquila reale

Mi costringi a guardarti

Mi costringi a desiderarti

Tu non sei bella sei Femmina

Di quelle micidiali

Di belle sì ce ne sono in giro

Ne sono piene i giornali

Però mia cara c’è una differenza

É che del sale non se ne può far senza

Femmina, femmina

Tu non sei bella sei femmina, femmina

Dall’aria artistica

Femmina, femmina quando decidi di sì

Ci trovi sempre un perché

Femmina, femmina semplice e vera

Femmina, femmina falsa e sincera

Femmina, femmina

Tu non lo ammetterai mai che sei

Affascinata dai guai

E ogni volta che penso di averti finalmente capita

Tu mi sorprendi e riaccendi la partita

Femmina, femmina

Tu non sei bella sei femmina

La più pericolosa

Contraddizione odio e amore

Rivalità e passione

Mi costringi a guardarti

Mi costringi a desiderarti

Femmina, femmina

Tu non sei bella sei femmina, femmina

Dall’aria artistica

Femmina, femmina quando decidi di sì

Ci trovi sempre un perché

Femmina, femmina semplice e vera

Femmina, femmina falsa e sincera

Femmina, femmina

Tu non lo ammetterai mai che sei

Affascinata dai guai

E ogni volta che penso di averti finalmente capita

Tu mi sorprendi e riaccendi la mia vita

Femmina, femmina

Tu non sei bella sei femmina.

La canzone, nonostante fosse diretta dal maestro Stefano Pulga (mitico produttore tra gli altri del progetto disco-funk Kano), non si qualificò per la serata finale, ma d’altra parte quell’anno la giuria era priva di qualunque gusto perché analoga sorte toccò al sommo capolavoro “Caramella” di Leo Leandro.

È qui che finisce la storia della meteora Marcello Pieri e comincia il mito.

Dimostrazione vivente del biblico detto “gli ultimi saranno i primi” (ma calza a pennello anche la massima confuciana “alcune persone hanno più culo che anima”), il giovane Marcello viene misteriosamente ingaggiato per aprire i concerti italiani del tour di Bob Dylan. La leggenda vuole che fosse stato lo stesso Dylan a volerlo come supporter, ma finché non lo sentirò dalla sua bocca mi rifiuterò di crederci.

Negli ultimi anni il nome di Marcello Pieri è tornato alla “ribalta” legato alla triste scomparsa di Marco Pantani. Entrambi romagnoli, durante una cena in una pizzeria partorirono la malsana idea di scrivere un pezzo con il quale il grande campione avrebbe potuto realizzare il suo sogno nel cassetto: partecipare al Festival di Sanremo (d’altra arte c’è chi sogna di andare sulla luna… De gustibus). Nasce così “In punta di piedi”, canzone biografica sula vita del Pirata destinata a rimanere inedita e pubblicata dopo 7 anni sul canale YouTube di Pieri.