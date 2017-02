Marcella Bella – Uomo Bastardo (2005)

Il Festival del 2005 vede l’introduzione della suddivisione in 5 categorie dei cantanti in gara: Uomini, Donne, Classic, Gruppi e Giovani.

Unica donna nel gruppo dei Classic (elegante modo per definire le mummie che ne facevano parte ovvero, Nicola Arigliano, Peppino Di Capri, Franco Califano e Toto Cutugno), la panterona di Catania diede una botta di vita ai suoi colleghi di Villa Arzilla.

Marcella si presentò sul palco inguainata in un fasciantissimo abito di pelle nera, tacchi a spillo, capello selvaggio, rossetto rubino e, il pezzo forte, la scritta “uomo bastardo” stampata sul sedere. Sublime.

Il pezzo, scritto naturalmente dal fratello Gianni, è ancor più aggressivo del look dell’interprete, a cominciare dal titolo. Chi è l’uomo bastardo che ha fatto tanto incazzare Marcella? È uno che, giustamente spaventato dall’aggressività della cantante, ha cercato la compagnia di una donna più molto giovane. Marcella non ci sta dentro e gli lancia un’anatema:

Quello che adesso chiami amore

Sarà un’amara verità

Lei ti fa sentire un uomo

Non sei neanche la metà

Accettarlo adesso è dura

Con un’altra donna no

Io dividerti non posso

Perderei la stima in me

Tu vincevi sempre

Ma non valevi niente

E adesso guarda quel che sei

Abbracci solo l’aria

Stringerai nessuno

Ogni gesto mio rimpiangerai vedrai

Lei è una bugia

Che con un soffio va via

Tu Sei l’uomo più bastardo che amerò

Io me la immagino più bella

E un po’ più giovane di me

Volare sopra una farfalla

È impossibile lo so

Tu vincevi sempre

Ma non valevi niente

E adesso guarda quel che sei

Abbracci solo l’aria

Stringerai nessuno

Ogni gesto mio rimpiangerai vedrai

È un lago ormai

Questo silenzio tra noi

Dove c’era amore un tempo c’eri tu

Sarai l’uomo più bastardo che amerò…

Venderai il mio cielo

A pochi soldi ormai

Ma un abbraccio vero

D’amore non avrai

Scoprire in fondo al mio pensiero

Chi veramente tu sei…

Tu sei l’uomo più bastardo che amerò

Tu sei l’uomo più bastardo che vorrei

Tu sei l’uomo più bastardo che vorrei

Per sempre

Un inno al masochismo: riempie di simpatici insulti il suo uomo ma nonostante tutto continuerà ad amarlo. Anche le bestie selvagge dopotutto hanno un cuore.

Tutto questo è ancor più meraviglioso soprattutto se si pensa che ogni volta che nominava il suo uomo traditore, si voltava ancheggiando verso la platea per far leggere a milioni di spettatori la scritta sul sedere.

Le giurie gradirono questo “simpatico” modo di autopromuoversi e la premiarono facendola arrivare in finale. In verità nessuno avrebbe mai osato eliminarla per paura di essere morso dalla selvaggia Marcella alla giugulare!

Barbara Ghiotti