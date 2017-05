Marcella Bella – Nell’Aria (1983 – 7″)

Aggressiva come una pantera, sensuale come un pitone. Con questo singolo del 1983, Marcella Bella abbandona definitivamente le sue montagne verdi per approdare al Motel Agip. Si perché questo brano eroticissimo lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Si parla di una donna schiava del sesso che si chiude in camera perché altrimenti zomperebbe addosso a qualunque essere vivente dotato di pollici opponibili. Questo scandaloso tema è mitigato dal “garbo” e dalla “delicatezza” con cui il testo è scritto.

E’ domenica e tu chissà che cosa fai

Ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi

La mia voglia è grande e scandalosa ormai

C’e’ una gatta accanto a me e non rinuncia lei

Aria, ti respiro ancora sai

Nell’aria, ti scaccio ma ci sei

Voglia, tanta voglia dentro me

Una febbre che mi assale, io mi sento così male

Spero solo che non bussi un uomo adesso

Mi comporterei come non vorrei

La mia mente è chiara ma a volte è più forte il sesso

La mia gatta è ancora lì non parla ma dice sì

Aria, quasi manca l’aria

Nell’aria ci siamo ancora noi

Voglia, maledetta voglia che

A intervalli mi riassale io mi sento così maleIo non sono un animale

Sono un essere che ama chi non c’è

Il valore è sempre uguale

Carne e anima impastata senza te

Aria, ti respiro ancora sai

Nell’aria, ti scaccio ma ci sei

Voglia, tanta voglia dentro me

Una febbre che mi assale, io mi sento così male

A che cosa non vuole rinunciare la gatta di a Marcella? Quale addestratore le ha insegnato a dire sì? C’è solo una certezza: l’unico gatto vero è quello (morto) che Marcella aveva in testa per la foto di copertina del disco e nel video della canzone (altro capolavoro da recuperare assolutamente).

Barbara Ghiotti