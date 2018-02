Da metà anni ’60 ai primi anni ’80 tutti i bambini giapponesi si sintonizzavano sulla rete Fuji Terebi per guardare lo show televisivo mattutino ママとあそぼう!ピンポンパン (Mama To Asobo! Ping Pong Pang), che potremmo tradurre come Giochiamo con la mamma! Ping Pong Pang. Ai più attenti non sarà sfuggita la citazione dei personaggi Ping, Pong e Pang della Turandot, ma anche se il nesso tra l’opera di Giacomo Puccini ambientata in Persia e questo programma per bambini ci sfugge, non importa.

La trasmissione era un classico show-contenitore per i più piccoli con un paio di presentatori adulti e alcuni pupazzi animati impegnati un una serie di attività con un sotteso scopo educativo; un po’ come il nostro L’albero azzurro ma molto più colorato e vivace (casualmente entrambi avevano un albero che dominava la scenografia). Punto focale della trasmissione erano le innumerevoli canzoncine, appiccicose e stucchevoli come una Rossana che vi regalava sempre la nonna.

Grazie all’enorme popolarità vennero pubblicati una serie di dischi liberamente tratti dalla trasmissione tra cui questo 45 giri che nel 1971 ottenne un successo straordinario, vendendo oltre due milioni e mezzo di copie e arrivando al primo posto della categoria “canzoni per bambini” della hit parade giapponese.

Vero protagonista del disco è il coro di bambini Suginami Jido Gasshodan (杉並児童合唱団) che accompagna in entrambi i brani i due presentatori dell’epoca (cui negli anni a venire si aggiunsero altri): il lato A si apre con il signor Kanemori (金森勢 – Kanemori Sei) che interpreta la mitica Ping Pong Pang Taisou (ピンポンパン体操), motivetto assolutamente delizioso tra il J-pop più kitsch, un jingle televisivo improbabile e lo Zecchino d’Oro sotto anfetamina. Un successo incredibile che venne riproposto anche nei più prestigiosi eventi canori nazionali con tanto di contagioso balletto, ben prima che dalle nostre parti approdasse Pippo Franco al Festival di Sanremo.

La canzone, che potremmo tradurre come Ginnastica Ping Pong Pang, aveva lo scopo di far fare ai bambini la ginnastica in modo divertente con una canzone che parla di animali. Il testo è grossomodo una filastrocca condita di onomatopee e buffi personaggi: una tigre lottatrice di wrestling a cui continuano a cadere i pantaloncini durante i combattimenti, un ippopotamo travestito da ninja che ovviamente è nei casini perché il suo travestimento viene scoperto subito, la moglie del coccodrillo con il prurito al piede e poi rane, bruchi, corvi e serpenti, insomma il tripudio del nonsense.

Non preoccupatevi se non masticate molto il giapponese, perché quel maledettissimo «Ping pong pang» s’inciderà indelebilmente nel vostro cervello per il resto dei vostri giorni. Un brano che divenne immediatamente un classico della cultura pop nipponica, tanto che anche negli anni a seguire non mancheranno le cover, tra cui ricordiamo quella delle famosissime teen idol Morning Musume. del 2008 che ne mantiene intatta la magia.

Sul lato B troviamo Ping Pong Pang no Uta (ピンポンパンのうた), in altre parole La canzone del Ping Pong pang, con alla voce la presentatrice Kyoko Ishige (石毛恭子), un brano meno accattivante pescato tra i tanti presentati nel programma, ma che fa comunque da ottimo compendio per questa meravigliosa pepita di cultura popolare giapponese che siamo orgogliosi di aver rispolverato.

Tracklist:

A. 杉並児童合唱団 (Jido Gasshodan) e 金森勢 (Kanemori Sei) – ピンポンパン体操 (Ping Pong Pang Taisou)

B. 石毛恭子 (Kyoko Ishige) e 杉並児童合唱団 (Jido Gasshodan) – ピンポンパンのうた (Ping Pong Pang no Uta)

ピンポンパン体操 (Ping Pong Pang Taisou)

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

トラのプロレスラーは シマシマパンツ

はいてもはいても すぐとれる

がんばらなくっちゃ がんばらなくっちゃ

がんばらなくっちゃ

から手をビシビシ パンツをするする

から手をビシビシ パンツをするする

かてかてトラの プロレスラー

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

カバの忍者(にんじゃ)は まぬけで困(こま)る

化(ば)けても化けても すぐばれる

がんばらなくっちゃ がんばらなくっちゃ

がんばらなくっちゃ

しゅりけんシュシュ 煙(けむり)をモクモク

しゅりけんシュシュ 煙をモクモク

いけいけカバの 忍者くん

でんぐりかえって モグラちゃん

でんぐりかえって 怪獣(かいじゅう)くん

でんぐりかえって 王選手(おうせんしゅ)

でんぐりかえって お嫁(よめ)さん

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

はしれはしれ キンタロー

おちゃわん 新聞(しんぶん) とびこえて

はしれはしれ キンタロー

トイレはちかいぞ がんばろう

はな子さん はな子さん

ママの名前は はな子さん

いらっしゃいませ はな子さん

ごいっしょにどうぞ

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

ズンズンズンズンズンズンズンズン ピンポンパポン

ワニのおよめさんは 水虫(みずむし)で困る

かいてもかいても すぐかゆい

がんばらなくっちゃ がんばらなくっちゃ

がんばらなくっちゃ

ドレスをサッサッサッ 水虫かいかいかい

ドレスをサッサッサッ 水虫かいかいかい

かけかけワニの およめさん

蛙(かえる)になりましょ ピンポンパンポンピン

大蛇(だいじゃ)になりましょ ピンポンパンポンピン

毛虫(けむし) になりましょ ピンポンパンポンピン

鴉(からす)になりましょ ピンポンパンポンピン

ありがとうありがとう 体操(たいそう)ありがとう

ありがとうありがとう 体操ありがとう

みんなで言いましょ

アリガトウ ゴザイマース!