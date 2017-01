Mal – Sei la Mia Donna (1982 – 7″)

Non vedevo l’ora di parlare di questo mostro sacro della musica: Paul Bradley Couling in arte Mal, l’uomo che ha basato mezzo secolo di carriera interamente sul suo marcatissimo accento “so british”.

A partire dalla fine degli anni settanta Mal, così come molti colleghi in auge la decade prima, stava vivendo un periodo di decadenza: i “musicarelli”, genere cinematografico nel quale spadroneggiava, non si producevano più e anche ai suoi concerti non è che si registrasse propriamente il tutto esaurito.

Per svecchiare la sua immagine sceglie proprio il palco migliore: quello, polverosissimo, dell’Ariston. “Sei La Mia Donna” è il classico motivetto congelato nel 1965 e conservato in freezer 17 anni per essere consumato, previa riscaldatina, nella giusta occasione.

Il testo ci narra di quante stronzate possa dire un uomo per far colpo su una donna: il geniale Mal arriva addirittura ad autocitarsi, affiancando il suo nome a quello dei Beatles! Che dire…

“Era la metà del ’66

e i juke box suonavano “Help” e “Penny Lane”

ed io cantavo il mio disco “Pensiero d’amore”

Liverpool per noi era libertà

come una chitarra all’Università

ma se una donna volevi colpire nel cuore

dovevi cantare così

Sei la mia donna

l’unica donna

piccola donna

non so stare senza te

Sei la mia donna

l’unica donna

splendida donna

ed io amo solo te

Sei la mia donna

Oggi il tempo va al ritmo dei Dee Jay

sembra di rivivere il 66

quando la gente cantava canzoni d’amore

“Yesterday” per noi resta sempre là

come una bandiera che non cambierà

e se una donna la devi colpire nel cuore

le devi cantare così

Sei la mia donna…”

Cantando questa canzone Mal avrà anche fatto breccia nel cuore della sua bella, ma sarà scaraventato solo al diciassettesimo posto nella classifica finale. Peccato, perché un pezzo così oggi sarebbe stato demodé quanto basta per ambire al primo posto della categoria Classic. Certo, all’epoca gareggiava contro titani del calibro di Riccardo Fogli, Al Bano e Romina, Drupi, Frate Cionfoli…

Tra l’altro da lì a poco la sua etichetta discografica, la gloriosa Baby Records, chiuderà i battendi lasciandolo senza un contratto.

Per citare la canzone più celebre di questo interprete, è proprio il caso di dire Yeahhhhh!

Barbara “Missrettore” Ghiotti