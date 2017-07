Anche quest’anno, a nostra insaputa, ci avete nominato come miglior sito musicale italiano ai Macchianera Internet Awards e come sempre non possiamo che rimanere sorpresi dall’affetto e dalla stima che ci dimostrate. In una parola: grazie.

Il risultato finale non ci interessa ma la più grande soddisfazione è vedere di fatto i nostri articoli sugli artisti e sulle canzoni più improbabili, brutte e assurde al fianco di approfondimenti sul krautrock, monografie sui Pink Floyd, recensioni di oscuri album indie rock moldavi e live report sui concerti di Vasco e Ligabue.

A questo punto se aveta piacere potete votarci usando la scheda sottostante (se stai votando da mobile ti consigliamo di cliccare qui ) altrimenti va bene lo stesso e buona estate.

Con affetto

La Redazione