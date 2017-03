Un’icona imprescindibile degli anni ’80 italiani. Imprescindibile come le Fast Food Girl del Drive In, il Tenerone, le cotonature di David Hasselhoff in Supercar,le borse Naj Oleari, le Big Babol. Impossibile dimenticare l’immagine di quel ragazzino con la voce d’adulto, bello come Gesù e grondante di sudore nel suo elegantissimo smoking, che sul palco dell’Ariston cantava con movenze da consumato chansonnier quello che sarebbe diventato il più grande successo dell’anno. Luis Miguel sarebbe diventato il simbolo di Sanremo 1985 nonché mito di un’intera generazione.

Padre messicano e madre italiana, classe 1970, Luis Miguel Gallego Basteri a 12 anni era già una superstar nel natio Sudamerica grazie a un filmetto simil “Un jeans e una maglietta” che lo fece conoscere al pubblico. La partecipazione alla manifestazione canora più famosa d’Italia, a soli 15 anni, doveva servire come trampolino di lancio per l’Europa. Per l’occasione venne scelto un pezzo scritto nientepopodimeno che da sua eccellenza il maestro Toto Cutugno, un nome una garanzia di un secondo posto assicurato. E così fu: “Noi, Ragazzi di Oggi” si classificò seconda, ma fu senza dubbio la vincitrice morale, nonché campione di vendite nella nostra penisola.

Il pezzo non sarebbe nemmeno così terribile se solo non avesse avuto drammatiche pretese di inno generazionale grazie ai ridondanti, e involontariamente ridicoli, versi (la “zampata” di Toto si fa notare come sempre) come “…puoi farci piangere ma non puoi farci cedere. Noi, siamo il fuoco sotto la cenere…”.

Ragazzine impazzite, imponenti servizi di sicurezza, alberghi assediati dalle fan: scene che, prima di allora, si erano viste solo per Simon Le Bon. Ma che, ahimé, durarono solo fino alla fine dell’anno. Luis decise infatti di escludere l’Italia dai suoi progetti, per dedicarsi interamente ai mercati di lingua spagnola. E nonostante nel nostro paese non sia mai più apparso, Luis Miguel è tutt’oggi il più grande cantante sudamericano vivente, definito come il Frank Sinatra latino, con tanto di stella nella Hollywood Walk of Fame, capace di vendere milioni di copie e riempire gli stadi di tutta l’America. Del suo retaggio tricolore rimane solo l’introvabile disco “Luis Miguel Canta En Italiano”, di cui non possiamo non consigliare la splendida “Il Bikini Blu”.

Barbara Ghiotti

Noi Ragazzi Di Oggi

Noi ragazzi di oggi, noi

Con tutto il mondo davanti a noi

Viviamo nel sogno di poi

Noi, siamo diversi ma tutti uguali

Abbiam bisogno di un paio d’ali

E stimoli eccezionali

Puoi farci piangere

Ma non puoi farci cedere

Noi, siamo il fuoco sotto la cenere

Puoi non comprendere

Qualcuno ci può offendere

Noi, noi sappiamo in cosa credere

Devi venire con noi

Siamo i ragazzi di oggi noi

Dai coloriamo questa città

E poi vedrai che ti piacerà

Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi

I veri amici che tu non hai

E tutti insieme si può cantare

Ragazzi di oggi, noi

Noi sappiamo in cosa credere

Ragazzi di oggi noi

Siamo il fuoco sotto la cenere

Non farti prendere

Da questo eterno attendere

Noi, siamo quello che può succedere

Non fare spegnere

La voglia che hai di ridere

Noi, siamo quelli in cui tu puoi credere…

Devi venire con noi

Siamo i ragazzi di oggi noi

Dai coloriamo questa città

E poi vedrai che ti piacerà

Siamo noi , siamo i ragazzi di oggi noi

I veri amici che tu non hai

E tutti insieme si può cantare

E poi vedrai che ti piacerà…