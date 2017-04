Di Lucio Dalla è già stato detto, forse non tutto, ma sicuramente troppo, quindi non perderemo tempo con stralci di biografie e altre amenità simili, la rete ne è piena. Basti dire che Dalla è stato (e lo è tuttora) uno dei musicisti che ha influenzato maggiormente il cantautorato italiano, ma che di lui vengono ricordati sempre e solo i maggiori successi, oltre all’estro artistico e alle sue performance; io per primo ammetto di non conoscere nel dettaglio tutta la sua lunga discografia (mea culpa).

Oggi però vi voglio parlare di una canzone in particolare contenuta nel sedicesimo album in studio dell’artista bolognese. Uscito nel 1993, “Henna”, arrivava dopo il famosissimo “Cambio”, un disco vendutissimo grazie al tormentone “Attenti al lupo” (scritto però da Ron), con addosso un’aspettativa da parte del pubblico che non fu decisamente soddisfatta. Il tutto si tradusse in un sonoro tonfo a livelo di vendite.

A far cadere nel dimenticatoio questo album contribuì anche il successivo “Canzoni”, grazie al successo del brano “Canzone”, scritta assieme al pupillo Samuele Bersani, che consacrò la svolta pop di Lucio Dalla.

Come spesso accade però, un disco poco conosciuto contiene al suo interno delle perle che è doveroso strappare all’ingiusto dimenticatoio in cui erano confinate e ci fanno chiedere il perché non siano state capite e apprezzate all’epoca. Una di queste è “Merdman”. Come potete immaginare, la particolarità del brano non è dovuta alla sua musica, che per quanto apprezzabile e ben suonata, rimane come un sottofondo su cui il Maestro depone i propri versi.

Il brano parla di “Un marziano, un tipo strano, un sangue misto, un qualcosa di schifoso mai visto”, che precipita sulla terra e si ritrova ad essere una stella dei talk-show. Nonostante “il puzzo veramente micidiale” e la particolarità di avere “uno stronzo sulla fronte”, Merdman riesce a catturare “tutto l’audience della gente” e anche “la stampa più esigente”, al punto che i “bambini, anche i più belli, si mettevano uno stronzo tra i capelli”.

Con questo brano inzuppato di amarissimo sarcasmo Lucio Dalla si rivela un attento osservatore della deriva culturale-televisiva italiana, creando un acuto sottotesto per dipingere una chiara metafora su un determinato tipo di televisione che dal 1993 (anno di uscita dell’album) ad oggi ha sicuramente preso il sopravvento, grazie o per colpa di personaggi discutibili e trasmissioni dedicate a fintissimi reality show e talent show senza sostanza.

Purtroppo una semplice canzone non può cambiare le cose né obbligare l’ascoltatore ad apprezzarne tutte le sottotrame; molto più probabile che la maggioranza degli ascoltatori si sia soffermata con un sorriso smaliziato solo al titolo, magari pensando a quanto ridere fanno certe canzoni di Dalla, magari ridendo perché nomina la cacca (grandi risate per tutti).

Non vi resta che ascoltare una voce nelle pause dei talk-show, tra l’annuncio dell’ospite e l’applauso del pubblico. Proprio in quel breve frangente riuscirete a sentire chiaramente: “Sono Merdman c’è qualcuno lì?”

Merdman

“Pronto, pronto, c’è qualcuno che mi sente?

Merda sto precipitando, c’è qualcuno lì?”

Notte nera, nera notte senza luna

Una bianca scia nel cielo si consuma

Mentre sotto come fuochi nella notte

Grattacieli e tv accese come torce

Un marziano, un tipo strano, un sangue misto

Un qualcosa di schifoso mai visto

Barcollando esce fuori dai rottami

“Sono Merdman c’è qualcuno lì?”

A parte il puzzo veramente micidiale

Aveva in sé qualcosa di familiare

Sui trent’anni, bocca larga e braghe corte

Sempre sporco con uno stronzo sulla fronte

Ogni tanto spiaccicava una parola

E con le dita messe lì a pistola

Catturava tutto l’audience della gente

“Sono Merdman,

sono speciale, posso parlare, c’è qualcuno lì?

Voglio anche cantare, partecipare, farmi invitare a un talk-show”

A poco, a poco, anche la stampa più esigente

Lo trovava bello, fresco e divertente

Non parliamo dei bambini, anche i più belli

Che si mettevano uno stronzo tra i capelli

“Voglio fare come fanno in California”

“Yes, No, But You Are Beautiful”

Imparo tutto in fretta, ho una gran memoria

Poi prende un taxi, vola dentro un talk-show

Le sue dita sono un trapano nel naso

Mentre parla e dice “Vengo da lontano

E vorrei fermarmi un poco ma non posso”

Nelle case tutto il pubblico è commosso

E’ commosso mentre piange anche lo sponsor

Che lo applaude, gli butta anche un osso

Salutando lui comincia a vomitare

Tra gli applausi e le foto da firmare

Come fanno tutti quanti in California

” Sono Merdman…c’è qualcuno lì…?”