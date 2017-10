Ci sono cose che dovresti aspettarti, ma che quando capitano ti colgono inspiegabilmente impreparato; ora, che Fiorello faccia una cover degli Scorpions me lo posso aspettare, ma che il “duo delle meraviglie” Luca Carboni e Jovanotti decida di rifare una cover della ballad strappamutande “More Than Words” degli Extreme riscrivendone il testo in chiave natalizia supera anche la più fervida immaginazione.

L’incontro fra Luca Carboni e Jovanotti risale al 1992, quando si rendono conto di aver trattato contenuti affini nei loro dischi e decidono quindi di coronare quest’amicizia con un tour insieme.

Luca Carboni feat. Jovanotti – O è Natale tutti i giorni…(1993) Cover in italiano di "More Than Words" degli Extreme. Già questo dovrebbe bastare per scaraventare Luca Carboni e Jovanotti nel novero delle peggiori cover di sempre.Per saperne di più su "O è Natale tutti i giorni…": http://www.orrorea33giri.com/2007/12/luca-carboni-e-jovanotti-o-e-natale.html Pubblicato da Orrore a 33 Giri su Mercoledì 23 dicembre 2015

All’interno del tour (da cui viene tratto l’album “Diario Carboni”) i due presentano questa canzone, nella quale si limitano a rielaborare il testo infarcendolo di stereotipi e qualunquismo buono per trasmissioni di Maria De Filippi, un frullato di pacifismo, anti-razzismo ed invettive contro il consumismo che paiono prese pari pari da qualche Smemoranda.

Meglio sorvolare sull’interpretazione davvero scialba e degna di qualche oratorio di provincia, non di sicuro qualcosa che ti aspetteresti da gente che riempiva e riempie interi palazzetti dello sport.

Assolutamente vomitevole.

O è Natale tutti i giorni…

E’ quasi Natale

e a Bologna

che freddo che fa

Io parto da Milano

per passarlo

con mamma e papà

Il mondo

forse no, non è cambiato mai

e pace in terra

no non c’è

e non ci sarà

perché noi non siamo uomini

di buona volontà

Non so perché

questo lusso di cartone

se razzismo guerra e fame

ancora uccidon le persone.

Lo sai cos’è,

dovremmo stringerci le mani

… O é Natale tutti i giorni

o non é Natale mai…

E intanto i negozi

brillano e brilla la TV

e le offerte speciali

e i nostri dischi si vendono di più

Il mondo

forse no, non é cambiato mai

e pace in terra

forse un giorno ci sarà

perché il mondo ha molto tempo,

ha tempo

molto più di noi

E intanto noi

ci facciamo i regali

il giorno che è nato Cristo

arricchiamo gl’industriali

e intanto noi

ci mangiamo i panettoni

il giorno che è nato Cristo

diventiamo più ciccioni

Lo sai cos’è,

dovremmo stringerci le mani

… O é Natale tutti i giorni

o non é Natale maaaai…

… O é Natale tutti i giorni

o non é Natale maaaai…