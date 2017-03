Leone Di Lernia & la sua New Rock Band – Canzoni Rock Tranesi (1975)

Finalmente dopo una lunga ricerca siamo riusciti a rintracciare il primo album mai inciso da Leone Di Lernia quando era magro ed indossava lo stesso identico paio di occhiali che porta tutt’oggi.Per i primi tre album il nostro si è fatto accompagnare dalla backing band chiamata con poca fantasia New Rock Band, una specie di E-Street Band delle Puglie, vera responsabile del groove pazzesco del disco.

Si perchè l’album, anche se intitolato “Canzoni Rock Tranesi”, è in realtà un un gioiellino di black music che oltre al classico rock’n’roll ci propone rhythm & blues, funk, soul ed addirittura dixieland con un Leone in forma strepitosa che dimostra di saper cantare su ogni canovaccio grazie ad una voce estramemente malleabile tanto da fare il verso a Louis Armstrong, tutto ovviamente in rigoroso dialetto tranese.

Potremmo dire che i dischi di oggi di Leone Di Lernia sono concettualmente simili, riprendendo brani da intrattenimento del momento e reinterpretandoli in dialetto pugliese, alternati a qualche canzone originale; la differenza sostanziale è che oggi Leone è stato divorato dal suo personaggio ed i suoi ormai innumerevoli album sono opere dozzinali infarcite di facili tormentoni, parolacce, rutti e scoregge solo per fare cassa senza la minima anima.

Questo disco invece respira, suda ed ansima sin dalle prime note di “Gaccia Ad Avé” cover di “I Gotcha” di Joe Tex, passando per la scatenata “Spusatiella Geuvé”, l’erotica “Mené Allivt L Calzun” ed il divertente finale “‘Stu Scapicchien” un waltzer come lo suonerebbero a New Orleans.

Un disco fantastico, senza alcun momento di stanca che vi farà innamorare sin dal primo ascolto anche se non sopportate il personaggio Leone Di Lernia, perchè in questo microsolco tutti gli stereotipi del “pugliese terrone” per antonomasia non ci sono, ma c’è il groove e l’energia di una band certamente non blasonata, ma vera e sanguigna. Se volessimo fare un paragone enologico, qui non troverete la delicatezza e la fama di un Bordeax, ma il gusto pieno e robusto di un Primitivo fatto in casa.



Un vinile che può dignitosamente stare nella vostra collezione di dischi sezione Motown, peccato per quello che Leone ha combinato dopo (soprattutto negli ultimi dieci anni), ma almeno un piccolo capolavoro ce lo ha regalato.