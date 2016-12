Dammelo, il cuore dammelo

Leo Verde è il classico esempio di come la musica, quella con la “m” minuscola, possa essere ingrata con i suoi umili rappresentanti.

Quasi sullo stile del sempre grande Gianni Drudi, Leo Verde ha regalato all’Italia una potentissima hit che accompagnò tutta l’estate del 1994, la classica canzone che a distanza di anni la senti e con gli amici cominci a chiederti “ma dove cazzo l’ho già sentita?”, poi ripensi alle discoteche sulla spiaggia e fai finta di niente, ma dentro di te muori inevitabilmente dalla nostalgia. Ma se la canzone, o almeno il suo ritornello, è rimasta nella mente di qualcuno, il suo autore, esattamente come comparve, svanì subito nell’oblio. In realtà il buon Leo si spostò verso mercati più ricettivi e portò così (almeno sembra, non vi sono molte notizie in giro) la sua italo-disco in Spagna. Beati loro.

Leo Verde ha lasciato un segno talmente grande nel cuore degli italiani che persino i suoi compaesani, in un blog dedicato ai VIP della sua città, lo definiscono così: “Spezzino di nascita, è un cantautore, fra le sue canzoni “Voglio fare l’amore con te” e “Fammi la Multa”. E’ stato famoso attorno al 1994, poi si è dato da fare sul mercato estero. Le sue canzoni non sono comunque memorabili.”

Sulla memorabilità delle sue canzoni il gusto è decisamente soggettivo, ma con “Voglio Fare l’Amore Con Te (Dammelo)” (arrivata fino alla nona posizione nella classifica dei singoli), l’autore ha decisamente lasciato qualcosa, altrimenti perché perdere tempo qui a parlarne? Una ballata disco d’amore, ma di un amore d’impulso, fatto in tutti i luoghi (e non in tutti i laghi) possibili, senza pensarci, “sotto il sole”, “in mezzo alle viole”, “sulle scale”, “sul pedalò”, “sotto una galleria”, “mangiando una mela”, “in piscina”, “in alto mare”, “saltando a una festa” e, unica nota un po’ più romantica, “stringendoti al petto”. Leo Verde, vuole disperatamente questo amore “unico e magico”, e lo chiede con un potente “dammelo”, che lascia spazio al doppio senso, anche se non ci è dato sapere se intenzionale o meno. Vi concedo che lui specifica “dammelo, il tuo cuore dammelo”, ma è facile cedere e pensare male, se per esempio adesso dicessi “escile, le tue mani escile”, voi a cosa pensereste?

Tralasciando questa piccola parentesi, vorrei fare un ultimo approfondimento sul testo, dal quale si evince una disperata voglia di scopare, forse da astinenza prolungata. Apparentemente la hit uscì subito dopo il suo servizio di leva obbligatoria, il che giustificherebbe l’astinenza. Ma anche no. Molti di voi facilmente non sanno nemmeno cosa sia la leva obbligatoria, mentre io comincio a farmi paranoie sull’età, perciò meglio fermarsi qui.

Astinenza e voglia di scopare, dicevamo. Niente di più normale per un uomo, anche se nell’ultimo “voglio fare l’amore con te” a fine canzone, si sente quasi una nota di disperazione nella voce. Forse il povero Leo non sfogava i suoi bassi istinti da troppo tempo? Non lo sapremo mai. Certo ai tempi, nel 1994, YouPorn e affini erano solo un sogno, ma la masturbazione l’avevano inventata da un bel pezzo.

Voglio Fare l’Amore Con Te (Dammelo)

Fare l’amore è normale, ma farlo con te è mondiale

Fare l’amore con te, io lo farei sotto il sole

Fare l’amore con te, io lo farei in mezzo alla viole

Fare l’amore con te, io lo farei sulle scale

Fare l’amore con te, io lo farei sul pedalò

Dammelo, il cuore dammelo

Sono qui adesso prendilo

Dammelo, il tuo amore dammelo

Quest’amore è unico, è unico e magico

Fare l’amore con te, io lo farei sotto una galleria

Fare l’amore con te io, lo farei mangiando una mela

Fare l’amore con te, io lo farei in piscina

Fare l’amore con te, io lo farei in alto mare

Dammelo, il cuore dammelo

Sono qui adesso prendilo

Dammelo, il tuo amore dammelo

Questo amore è unico, è unico è magico

Voglio fare l’amore con te

Voglio fare l’amore

Fare l’amore con te, io lo farei saltando a una festa

Fare l’amore con te, io lo farei stringendoti al petto

Fare l’amore con te, io lo farei

Fare l’amore con te, io lo farei, tesoro con te

Dammelo, il cuore dammelo

Sono qui adesso prendilo

Dammelo, il tuo amore dammelo

Questo amore è unico, è unico è magico

Dammelo

Dammelo

Dammelo, il tuo amore dammelo

Questo amore è unico, è unico è magico

Voglio fare l’amore con te