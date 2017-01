Nei primi anni ’90, con la fine della Democrazia Cristiana e prima dell’avvento delle Authority, probabilmente non c’era un garante che controllasse la legalità delle canzoni di Sanremo.

Questo è l’unico motivo plausibile per cui la canzone “Caramella” ce l’abbia fatta sino alla prima serata: nessuno se n’è accorto. Leo Leandro, al secolo Leopoldo D’Angelo, con voce e vestiti da inguaribile maniaco, racconta della sua cotta per una minorenne. Citiamo testualmente: “Hai sedici anni, ma guarda tu / ormai io li ho passati da un po’ / ma tu mi piaci troppo però / Mangi troppe caramelle, gnam gnam gnam / scappi e lasci i brividi a pelle”.

Parliamo poi dell’infallibile ritornello? “Caramella all’albicocca, guarda che bocca / Caramella alla mora, guarda che bona / Caramella stammi stretta, ma quanta frutta / Ti chiedo un bacio e ti fai brutta / Caramella alla pera, che merendera / Caramella anche alla mela, che seno a pera / Vieni a casa mia stasera / Ma vieni sola, mi ridi in faccia e scappi via”. Chicca finale, il mini assolo di oboe che esce sbagliato per la troppa emozione.

Sul lato B del 45 giri troviamo una versione “Techno Mix” che aggiunge assurdità all’incredibile. In casi come questo vorrei conoscere il DJ che abbia avuto il coraggio di mettere questo remix ad una sua serata e stringergli molto forte la mano.

Senza dubbio la canzone più brutta della storia di Sanremo. Soprattutto perché nessuno se n’è accorto. Volete la riprova di quanto scriviamo? Ecco cosa ne pensava nel 1993 il Corriere della Sera riguardo a Leo Leandro: “Al secolo Leopoldo D’Angelo, napoletano, classe ‘ 69, oboista diplomato al Conservatorio, un tour con De Crescenzo, voce un po’ velluto un po’ vetriolo. Gioca la carta dell’ironia con un brano su una “sventola” sedicenne che “mangia troppe caramelle, ride e scappa via” lasciando “brividi a pelle”. Il ritmo dai colori fine anni 60 fa venire voglia di ballare.”

Leo Leandro si è poi trasferito a New York sparendo dai palcoscenici italiani, di lui ci rimane qualche raro video in cui canta al bar del paese ma soprattutto un canale Youtube con tre brani ricchi di pathos.

Caramella

(S. Jovine, Leopoldo D’Angelo e S. Jovine)

Esco dal portone e poi via

Sei sempre sotto lì casa mia

Che sventola, mi guardi e vai via

E poi ti giri, mamma mia

E mastichi qualcosa, cos’è, cos’è

Andiamo al bar, mi prendo un caffè

Tu prendi tante caramelle

Ti guardo e sento brividi a pelle

Caramella all’albicocca, guarda che bocca

Caramella alla mora, guarda che bona

Caramella stammi stretta, ma quanta frutta

Ti chiedo un bacio e ti fai brutta

Caramella alla pera, che merendera

Caramella anche alla mela, che seno a pera

Vieni a casa mia stasera

Ma vieni sola, mi ridi in faccia scappi via

La sveglia ormai non mi serve più

Uno squillo, e già io so che sei tu

Mi pensi, io ti penso di più

Hai sedici anni, ma guarda tu

Ormai io li ho passati da un po’

Ma tu mi piaci troppo però

Mangi troppe caramelle, scappi e lasci i brividi a pelle

Caramella all’albicocca, guarda che bocca

Caramella alla mora, guarda che bona

Caramella stammi stretta, ma quanta frutta

Ti chiedo un bacio e ti fai brutta

Caramella alla pera, che merendera

Caramella anche alla mela, che seno a pera

Vieni a casa mia stasera

Ma vieni sola, mi ridi in faccia scappi via

Caramella all’albicocca, guarda che bocca

Caramella alla pera, che seno, che merendera

Caramella stammi stretta, ma quanta frutta

Ti chiedo un bacio e ti fai brutta

Ma vieni sola, mi ridi in faccia e scappi via

Ma vieni sola, mi ridi in faccia e scappi via.