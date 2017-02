La prima volta che sentii gli immortali versi “Sugli sugli bane bane / tu miscugli le banane / le miscugli in salsa verde / chi le mangia nulla perde” fu per colpa di Elio e le Storie Tese, esattamente in una puntata del loro mitico DopoFestival del 2008 quando riproposero la canzone di Eugenio Bennato “Grande Sud” infarcendola di citazioni musicali d’ogni specie, questa inclusa.

All’epoca pensai che si trattasse di una qualsiasi cavolata in versi inventata dai nostri, ma la realtà quella frase proviene da una canzone intitolata appunto “Sugli sugli bane bane”, presentata al Festival di Sanremo nel 1973 (ed eliminata prima della finale) da un quartetto interamente femminile: Le Figlie del Vento.

Ci troviamo di fronte ad una perla di nonsense splendente, un gioiellino che non meriterebbe mai e poi mai l’accesso al dimenticatoio. Ci sono delle caratteristiche in essa che ricordano un po’ il percorso musicale eseguito dagli Squallor: testi improbabili e/o impossibili abbinati a musiche orecchiabili ed arrangiamenti ottimamente curati. E come il complesso partenopeo aveva tra i propri componenti firme autorevoli come Giancarlo Bigazzi, anche Le Figlie del Vento ebbero le proprie, una su tutti quella di Roberto Vecchioni che scrisse per loro un paio di pezzi del loro primo disco uscito nel 1973 e intitolato “I carciofi son maturi se li mangi poco duri” .

Considerare Le Figlie del Vento una delle prime band dedite alla musica demenziale è difficile da decidere, ma probabilmente no. Parliamo invece di pop puro e bello realizzato con stravaganza e forse con il tocco di un’epoca che sperimentava su qualunque cosa senza avere schemi da seguire, strade già battute, standardizzazioni che non permettono nessuna traccia di originalità nel calderone della musica commerciale. Per dirla in un altro modo Le Figlie del Vento hanno introdotto un certo modo di unire musica e parole, privilegiando l’accostamento armonico tra le due cose a discapito del senso, rientrando di diritto nel filone demenziale quasi inconsapevolmente.

“Sugli sugli bane bane” va assolutamente ascoltata e questo è l’unico commento possibile. Nei primi secondi d’ascolto forse verrà spontaneo chiedersi “perché?”, quale sia il senso di tutto questo, come sia stato possibile pensare di realizzare un brano del genere e con quale criterio sia stato portato sul palco del più famoso festival del nostro paese. Tutte queste domande verranno spazzate via dall’arrangiamento semi-reggae, dal motivo trascinante, dall’armonia accattivante che viene fuori quando le quattro componenti del gruppo cantano all’unisono.

Andate e ascoltate, perché quando l’originali si mescola con l’orecchiabile il risultato produce solo faville.

Sugli Sugli Bane Bane

Sugli sugli bane bane

tu miscugli le banane,

le miscugli in salsa verde

chi le mangia nulla perde.

Sugli sugli bane bane

tu miscugli le banane,

le miscugli in salsa verde

chi le mangia nulla perde.

Chi le lascia lascia il gatto

ma dev’essere un po’ matto,

lo diceva un livornese

che tornò da quel paese.

Chi le lascia lascia il gatto

ma dev’essere un po’ matto,

lo diceva un livornese

che tornò da quel paese.

Questa è la filastrocca

dell’isola di Bali,

la raccontava sempre

un vecchio marinaio.

Diceva: “Sugli sugli

è un piatto prelibato,

lo mangia volentieri

anche chi ha già mangiato”.

Diceva: “Sugli sugli

ti fa ringiovanire

e poi col bane bane

tu lo potrai condire”.

Diceva: “Sugli sugli

se impari a cucinare,

in fronte la fortuna

presto ti bacierà”.

Sugli sugli bane bane

tu miscugli le banane…

Sugli sugli bane bane

tu miscugli le banane…

Le miscugli in salsa verde

chi le mangia nulla perde…

Le miscugli in salsa verde

chi le mangia nulla perde…

Sugli sugli bane bane

tu miscugli le banane,

le miscugli in salsa verde

chi le mangia nulla perde.

Sugli sugli bane bane

tu miscugli le banane,

le miscugli in salsa verde

chi le mangia nulla perde.