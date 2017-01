Le classifiche con le copertine di dischi più brutte di sempre girano in rete da tempo immemore tra gli appassionati del genere, al punto che qualche matto ha fatto un video di 9 minuti in cui fa sentire la musica dietro a molte di queste bad album cover. Poco o niente si trova però riguardo alle copertine di dischi italiani: inesplicabile accidia italica o timore reverenziale per gli eroi del pentagramma di casa nostra?

Come sempre il lavoro sporco tocca a noi; se seguite il nostro account Instagram già saprete che da molto tempo vi proponiamo regolarmente le più fetide copertine che riusciamo a trovare, che siano stranere o ammantate di orgoglio tricolore. Ci sembrava quindi giunto il momento di presentarvi una nostra personale classifica con le 20 peggiori copertine di dischi della musica italiana. Sì, lo sappiamo bene che questa classifica non è può essere definitiva in alcun senso, ma è proprio questo il bello: continuare a scavare tra artwork imbarazzanti e grafiche inesplicabili.

#20: New Trolls – Que idea (1979)

Sembra la foto della vetrina di un barbiere nei primi anni ’70 invece sono i New Trolls che, stanchi di suonare rock progressivo, provano a fare i Bee Gees in versione discomusic per giunta in spagnolo.

#copertinebrutte #worstcoversever #badalbumcovers #newtrolls #queidea A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Jun 1, 2016 at 1:03am PDT

#19: Gaio Chiocchio – Londra (1980)

Una copertina come questa può accompagnare solo un disco noioso come questo.

#copertinebrutte #worstcoversever #badalbumcovers #gaiochiocchio #londra A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Jul 7, 2016 at 3:00am PDT

#18: Jovanotti – Giovani Jovanotti (1990)

Neonati volanti, fiori psichedelici e cravatta imbarazzante. Non c’era modo migliore per iniziare gli anni ’90. Vai Lorè!

#worstcoversever #badalbumcovers #copertinebrutte #jovanotti #giovanijovanotti A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Feb 9, 2016 at 12:03am PST

#17: Orchestra Pippo Caruso – Ciao Enrica (1987)

Spalline da giocatore di football americano, posa finto-naturale e grafica da copertina di Novella 2000. Anche la canzone fa discretamente schifo.

#worstcoversever #badalbumcovers #copertinebrutte #enricabonaccorti A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Mar 4, 2015 at 9:55am PST

#16: Adriano Celentano – Facciamo finta che sia vero (2011)

Tra le rinomate copertine concettuali di Adriano Celentano noi abbiamo scelto questa. Ciò che richiama più la guerra tuttavia è l’abbigliamento, la chitarra e l’espressione di Celentano.

#copertinebrutte #badalbumcovers #worstcoversever #celentano A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Sep 23, 2016 at 3:02am PDT

#15: Ambra – Ritmo vitale (1997)

Quella dei neonati in copertina sembra essere una discreta ossessione nella musica italiana. Anche per Ambra che però impreziosice il tutto con uno sfondo a base di cavoli.

Cominciamo col botto. #badcovers #worstcoversever #badalbumcovers #ambra #ambraangiolini #ritmovitale #bambiniradioattivi A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Jan 22, 2015 at 4:05pm PST

#14: Dan – Trash d’autore (2007)

Immagine fotografata da un’altra foto scattata con una fotocamera digitale del 2002 e via. Plauso alla scelta del font e agli occhiali che sembrano disegnati. Disco imperdibile.

Trash d'autore? #copertinebrutte #badalbumcovers #worstcoversever #trash A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Jan 2, 2017 at 2:56am PST

#13: Bonolis vs Laurenti – Bucatini Dance (2001)

Un’intera copertina con il Comic Sans come font non poteva mancare in questa classifica. Il contenuto tra l’altro è all’altezza di cotanto capolavoro.

#copertinebrutte #worstcoversever #badalbumcovers #bonolis #laurenti #bucatinidiscodance A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Jul 6, 2016 at 2:55am PDT

#12: Ringo Story – Zingaro per amore (2010)

Un incrocio tra Kabir Bedi e Ringo Starr e un vestito di carnevale da tzigano su sfondo infuocato in stile pubblicità della “pizzeria da Ciro – forno a legna”; la cosa più bella è che Ringo Story suona il liscio – e noi ne parliamo qui.

#copertinebrutte #worstcoversever #badalbumcovers #ringostory #zingaroperamore A photo posted by Orrore a 33 Giri (@orrorea33giri) on Jul 4, 2016 at 2:55am PDT

#11: Gene Gnocchi – Un toy boy per Maria Elena Boschi (2014)

Un insieme di cose talmente sbagliate che non sappiamo nemmeno da dove cominciare, così come il contenuto sonoro. Dai Gene, la prossima volta paghiamo una lezione di Photoshop al tuo grafico.