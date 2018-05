Di recente tutti gli episodi dei celeberrimi telefilm di Cristina D’Avena sono stati finalmente resi disponibili su Infinity, la piattaforma di streaming di Mediaset che consente di vedere migliaia di contenuti video (film, serie TV e programmi) sia nuovi che tratti dal loro immenso catalogo; un’operazione questa che a nostro avviso è imprescindibile sia per gli inguaribili nostalgici sia per gli amanti del diversamente bello. Casualmente noi di Orrore a 33 giri apparteniamo a entrambe le categorie quindi abbiamo colto la palla al balzo e ci siamo buttati a capofitto nell’opera omnia dei telefilm di Cristina D’Avena.

Prima però un po’ di storia: nel 1988, dopo lo strepitoso successo delle serie TV live action di Licia e i Bee Hive, ideale continuazone delle avventure dell’amatissimo anime Kiss Me Licia che vedevano Cristina D’Avena come protagonista nel ruolo della stessa Licia, si decise di puntare ancora di più sulla giovane cantante bolognese già beniamina dei bambini, producendo ben quattro stagioni di un nuovo telefilm incentrato sulle vicende di Cristina.

Smessi i panni di Licia la D’Avena poté finalmente presentarsi con un taglio (anche di capelli) più moderno, adulto e soprattutto più in linea con il target preadolescenziale che la seguiva ormai da qualche anno. Il risultato furono appunto quattro serie andate in onda dal 1988 al 1991, ognuna con un titolo diverso: Arriva Cristina (1988), Cristina (1989), Cri Cri (1990) e Cristina: l’Europa siamo noi (1991).

Per mantenere la continuità con le già citate serie di Licia i produttori e gli autori ricorrono a uno stratagemma tanto geniale quanto demenziale: nell’ultima puntata della serie di Balliamo e cantiamo con Licia, la protagonista scopre di essere incinta di Mirko e quindi scioglie la band (non so se ve lo ricordate, ma Licia a un certo punto della serie era entrata nei Bee Hive), a quel punto Steve (interpretato da Marco Bellavia), bassista dei Bee Hive, riceve una telefonata proprio da Cristina D’Avena in persona che gli chiede di entrare nella nuova band che sta fondando. Ecco nato il movente per lanciare l’anno successivo Arriva Cristina. In pratica Cristina D’Avena ruba Marco Bellavia a Licia (che è sempre Cristina D’Avena ma con un’acconciatura diversa). Puro delirio. A completare il tutto anche il chitarrista Paul (Luciano De Marini) finiti i Bee Hive seguirà il suo ex compagno di band alla corte di Cristina.

Trama che sta in piedi per scommessa, buoni sentimenti tipici di fine anni ’80 e immancabili stacchetti musicali: con questi presupposti sentiamo già aria di capolavoro, quindi abbiamo scandagliato tutte le quattro stagioni della serie alla ricerca dei momenti musicali più deliranti, geniali e improbabili, naturalmente non vi diremo in quale puntata trovarli, lasciandovi così l’effetto sorpresa e il piacere della scoperta. Ecco a voi dunque la classifica delle 10 canzoni più assurde dei telefilm di Cristina D’Avena.