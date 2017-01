La Redazione di Emilio – Emilio (1989 – 7″)

Alla voce si alternano con risultati alterni Zuzzurro e Gaspare, Teo Teocoli, Giorgio Faletti, Silvio Orlando, Enrico Beruschi, Giannina Facio, Laura Della Siega, Athina Cenci e Gene Gnocchi. Forse non è del tutto casuale che più di uno di questi attori può contare almeno una fugace esperienza come cantante se non addrittura diversi album.

Il contenitore comico di Emilio è stato un più che piacevole evento televisivo, nato dalle ceneri del defunto Drive In dal quale ha ereditato diversi comici come Zuzzurro e Gaspare, Giorgio Faletti ed Enrico Beruschi , a cui si aggiunsero Gene Gnocchi , Teo Teocoli, Silvio Orlando, Carlo Pistarino, Athina Cenci ed altri.