Se come il sottoscritto non avete mai sentito nominare Karim Capuano non preoccupatevi, significa che molto probabilmente siete sani mente. Karim, ex tronista (ma quanto fa ribrezzo questa parola?) in Uomini e Donne di Maria De Filippi (2001), ex inutile ospite in diverse trasmissioni televisive del calibro di Buona Domenica (2003) e Domenica In (2004) ed ex concorrente del reality show La Talpa (2004), in realtà nasconde sotto mentite spoglie un amore spassionato per la musica ma, ancora una volta, l’ostracismo delle case discografiche nei confronti dei giovani artisti ha avuto la meglio e ha privato il grande pubblico di un interprete indimenticabile.

Pallone Marcio (2006)

Nel 2006, non vedendo decollare la sua carriera di attore (forse perché non sapeva recitare?), Karim tenta di tornare disperatamente alla ribalta e probabilmente non sapendo dove sbattere la testa debutta nel mondo musicale grazie alla collaborazione della Azzurra Records che gli fa incidere il singolo “Pallone Marcio” con il quale “intende rivolgere un invito a tutti i ragazzi amanti del gioco del calcio a vivere questo sport con allegria, con spensieratezza, andando allo stadio con la voglia di far festa, ballando al ritmo di una scatenata melodia latino americana”. Sfortunatamente nessuno, ma proprio nessuno, ascolta il suo appello al ritmo di nefanda musica da spiaggia impreziosita dalla sua voce al catrame; davvero un peccato perché il testo è di quelli che ti prende per la gola, nel senso che lascia senza fiato per soffocamento da rigurgito alimentare.

Pallone Marcio

Tutto lo stadio viene a ballar con me

Tutta la gente viene a ballar con me

E il Presidente viene a ballar con me

E chi non ballerà

Di certo non saprà che

Quando si fa sera tutto il mondo sta a sperare

Che domani sia un bel giorno ed aspettando va a ballare

Si dimentica il lavoro

Si canta senza frustrazione dai

Rilassati e il tuo corpo sentirà che

Tutto lo stadio viene a ballar con me

Tutta la gente viene a ballar con me

E il Presidente viene a ballar con me

E chi non ballerà

Di certo non saprà che

Fare lallallà può capitare anche a chi studia

Pure a chi ha il diploma o la laurea in Architettura

Sì sì certo

Per quello che non vuol perdere la faccia l’importante è non lasciarsi andare dai

Ma intanto noi siamo qua a divertirci

Noi andiamo forte se non c’è malignità

Dove non ce n’è? Non so

So che tu lo sai

Lo so che tu lo sai

Tutto lo stadio viene a ballar con me

Tutta la gente viene a ballar con me

E il Presidente viene a ballar con me

E chi non ballerà

Di certo non saprà che

Non frenare il tuo istinto naturale

Lascia trasportare la tua mente sopra un’astronave

C’è qualcuno che si arrende e non sa salire su

Ma dipende aspetta il momento ideale

Per lasciarti trasportare

Voglio inventare un modo per farti fantasticare

E viaggerai

Un gran diletto t’inventerai

Ma a più non posso io

Io ti pregherò perchè tu possa ridere un po’

E intanto dico dico dico dico dico faccio

Dico anche il messaggio sì sì sì

Tutto lo stadio viene a ballar con me

Tutta la gente viene a ballar con me

E il Presidente viene a ballar con me

E chi non ballerà

Di certo non saprà che

Tutto lo stadio viene a ballar con me

Tutta la gente viene a ballar con me

E il Presidente viene a ballar con me

E chi non ballerà

Di certo non saprà che

Mi raccomando ragazzi non sprecate tutto!

Cosa Ti Resta (2007)

Nonostante la sua prima prova discografica fosse stata un fallimento artistico e commerciale, cocciutamente Karim continua a incidere e pubblica un nuovo brano supportato addirittura da un videoclip che ci mostra perché il nostro non è riuscito a sfondare nel grande (ma anche piccolo) schermo. Fin dalle prime note il clima appare ben diverso dai ritmi latini del singolo precedente, qui i toni sono cupi e Karim sfoggia tutto il suo armamentario di valori tradizionali e maschilisti (“Sei così bella / mi fai morire sai … sei l’uomo tu di casa ormai … mio caro amore sai / sei più bella come donna dai”) su un testo ridondante, dalla metrica casuale e a tratti poco chiaro (“Son convinto di una storia tra noi due / di qualcosa di speciale di noi due” cosa vuoi dire esattamente Karim?), chiedendo alla sua ragazza di poter avere un bambino, ma lei non ci sente perché concentrata sulla sua carriera.

Il plumbeo videoclip che nel finale ha palesi richiami anti-aborto (la piscina rosso sangue, la sua corsa disperata e il tragico pianto finale) in cui il fotomodello di Barletta sfoggia un bel paio di baffi mostrando un’inquietante somiglianza con il Lando Buzzanca dei tempi che furono, esalta l’atmosfera pesante del brano che consiste musicalmente in uno slow-rap costruito su una base elementare dove con la sua voce da orco riesce a stonare dall’inizio alla fine come solo un Mauro Repetto d’annata sapeva fare, creando un piccolo capolavoro underground dell’orrido.

Cosa Ti Resta

Mondo adulto

ingannato da se stesso

questo mondo che vice nel disprezzo.

Io mi chiedo perchè mai

i miei angeli son diventati guai;

queste curve mozzafiato sono oro

ma v’assicuro non conoscono perdono,

io vi assicuro non conoscono perdono,

queste curve mozzafiato sono oro.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

vorrei soltanto che

tu mi dessi un bambino che non c’è.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

ma so soltanto che

la carriera è più importante per te.

Son convinto di una storia tra noi due

di qualcosa di speciale di noi due;

il mio rispetto è la tua indifferenza

ti ho già spiegato io non posso starne senza;

cosa capita alla mia metà

e all’amore che non aveva età.

Son convinto di una storia tra noi due

di qualcosa di speciale di noi due.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

vorrei soltanto che

tu mi dessi un bambino che non c’è.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

ma so soltanto che

la carriera è più importante per te.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

vorrei soltanto che

tu mi dessi un bambino che non c’è.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

ma so soltanto che

la carriera è più importante per te.

Sei così bella

mi fai morire sai

il tuo schiavo ormai

sei l’uomo tu di casa ormai

il mondo che ci aspetta

a girar contrario infretta

mio caro amore sai

sei più bella come donna dai.

Ti direi qualcosa di importante

ma son convinto la tua mente è già distante,

poi tu pensi al tuo vestito corto

e io guardandoti ho il fare già distorto.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

vorrei soltanto che

tu mi dessi un bambino che non c’è.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

ma so soltanto che

la carriera è più importante per te.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

vorrei soltanto che

tu mi dessi un bambino che non c’è.

Non so cosa ti resta

non so cosa ti piace

ma son convinto sai

questo potere già ce l’hai.

Di Sicuro (2008)

Se pensavate che Karim avesse già toccato la vetta dell’inascoltabilità con il singolo precedente, resterete piacevolmente sorpresi dal suo penultimo brano pubblicato. “Di Sicuro” è un singolo pop radiofonico dal piglio chiaramente internazionale con il ritornello in un incomprensibile inglese (e chi vi scrive di pronunce pessime ne conosce, partendo dai “connazionali” irlandesi passando per australiani, indiani e neozelandesi – per tacere degli scozzesi) piuttosto maccheronico che dice all’incirca:

“let me sure it is

important to fight, it is

for myself and for my cure,

everyday I’m fighting you,

for my life,

never and ever…”

Il resto è il solito Capuano-style: voce “piacevolmente” gutturale e a tratti afona che intona le solite rime baciate, rigorosamente stonando anche l’impossibile (ad essere sinceri si nota un leggerissimo miglioramento del nostro o forse si tratta una produzione più curata).

The Dream (2011)

Gli anni compresi tra il 2008 e il 2011 non sembrano essere molto felici per Karim Capuano. Nel 2008 viene condannato a un anno e 6 mesi di reclusione e a pagare una multa di oltre 2000 € per aver aggredito un tassista a Milano. Nel 2011 invece entra in coma a causa di un grave incidente avvenuto mentre aveva in corpo un tasso alcolico del 1,5%.

Per nostra fortuna questo piccolo incidente di percorso non ferma la carriera musicale di Karim che una volta risvegliatosi dal coma torna nel 2011 con il singolo “The Dream” che segna la svolta EDM, con nuove sonorità ma con il solito testo in inglese che abbiamo imparato ad amare.

Nel 2013 Karim annuncia un libro che raccoglie i suoi momenti più duri, intitolato “Con La Mano Sul Cuore” e scritto con Giovanna D’Urso. Nello stesso anno però finisce di nuovo nei guai con la legge perché stacca a morsi l’orecchio ad un amico e viene nuovamente arrestato. Alla faccia dei rapper che vogliono fare i bad boys. Ora, Karim Capuano non avrà una discografia invidiabile ma perlomeno si è impegnato tantissimo a costruirsi una street cred.

Discografia: