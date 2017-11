Scavando in quel buco nero che è la discografia di Toto Cutugno le sorprese non finiscono mai; ecco quindi spuntare dal cilindro questa cover del suo pezzo più rappresentativo non solo per gli italiani in Italia, ma anche per gli emigrati e soprattutto per gli stranieri, vera e propria cartolina musicale del Bel Paese. Di cosa sto parlando? Beh de “L’italiano” ovviamente!

Correva il 1983 e il nostro Toto nazionale si ripresentava puntuale al Festival di Sanremo con questo brano facilotto, ma dalla presa immediata che lo premiò, se non con la vittoria finale, quanto meno con un successo immediato in Italia e praticamente tutta Europa.

Forse toccato dalla natura del testo nazionalista tra vizi e virtù, il cantante melodico finlandese Kari Tapio incise alla velocità della luce una cover de “L’italiano” intitolata con poca fantasia “Olen Suomalainen” , cioè “sono finlandese”.

Fin qua niente di male, ma la cosa bizzarra è che si tratta di una versione assolutamente fotocopiata con il testo ricantato e praticamente appiccicato sopra all’arrangiamento originale. Se nella versione di Toto Cutugno tutto questo si fondeva a meraviglia con la visione de “l’italiano con la chitarra in mano” in finnico suona come una bolsa ballatona schlager triste da sagra delle aringhe del Baltico, con tanto di backing band in rigoroso playback.

Nonostante il disprezzo iniziale la versione algida e triste di Kari Tapio non è poi del tutto male e anzi si sposa alla perfezione con la sua nazione. La stessa cosa devono aver prensato i suoi connazionali visto che “Olen Suomalainen” divenne un’immediata hit in Finlandia ben nota ancora oggi, tanto da venire coverizzata a suo volta dai rocker goliardici Osmo’s Cosmos nel 2003.

In ogni caso ridateci Toto Cutugno! Lui sì un italiano vero.

Olen Suomalainen

On pohjantähden alla,

Tää koti mulla mainen,

Mä elämästä laulan,

Olen suomalainen

Voi jospa tietäisivät maailmalla,

Nyt mitä voikaan olla taivaan alla,

On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta

On täällä monta yksinäistä, mutta

Niin paljon kiellettyä rakkautta,

Nyt etten siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävöivät lemmenlaulut…

On täällä elämä raskasta työtä

Ja siinä harvemin on onni myötä,

Sen tietää vain, yksin suomalainen

On pohjantähden alla

Tää koti mulla mainen,

Mä elämästä laulan,

Sillä oonhan suomalainen

Mä rakkaudesta laulan,

On siinä mies ja nainen

Pohjantähden alla,

Elää suomalainen

On tässä maassa itsepäinen kansa,

Ystävät jos pitää toisistansa,

Ei siinä erottaa muu, silloin voi kuin yksin kuolema ja virkavalta vain,

Me käymme vastamäkeen sielu surren,

Mutt’ sitä nousemme hammasta purren,

Me mutkan jälkeen käymme mutkaan nähdäksemme, ettei kannattanutkaan

On täällä elämä raskasta työtä

Ja siinä harvemmin on onni myötä,

Sen tietää vain yksin suomalainen

On pohjantähden alla

Tää koti mulla mainen,

Mä elämästä laulan,

Sillä oonhan suomalainen

Mä rakkaudesta laulan,

On siinä mies ja nainen

Pohjantähden alla,

Elää suomalainen

On pohjantähden alla

Tää koti mulla mainen,

Mä elämästä laulan,

Sillä oonhan suomalainen

Mä rakkaudesta laulan,

On siinä mies ja nainen

Pohjantähden alla,

Elää suomalainen