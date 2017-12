Joe Pesci è un classico esempio di attore bravo e simpatico, ma che nella sua carriera ha sempre ricoperto un solo ruolo o quasi, quello dell’italo-americano caciarone, dal cuore buono, spesso coinvolto in affari loschi se non a pieno titotolo parte di associazioni mafiose.

Da questa maschera tragi-comica non sfugge il suo ruolo di Vincent “Vinny” Laguardia Gambini, nel film del 1992 My Cousin Vinny, in Italia noto come Mio Cugino Vincenzo, una commedia piacevole in cui interpreta un improbabile avvocato dai modi non troppo ortodossi che riesce a salvare dalla sedia elettrica il cugino e il suo compare.

Il buon successo della pellicola e la simpatia immediata del personaggio spinsero Joe Pesci a riabbracciare momentaneamente la sua vera passione: la musica. Il nostro iniziò infatti la sua carriera artistica nel lontano 1968 incidendo l’album “Little Joe Sure Can Sing!”, un discaccio di cover di Beatles e Bee Gees, con lo pseudonimo di Little Joe Richie.

“Vincent Laguardia Gambini Sings Just for You” è chiaramente una goliardata senza pretese, ma in ogni caso non è un progetto improvvisato, così come non è affatto improvvisato Joe Pesci in veste di cantante; riesce infatti ad adattarsi piuttosto bene al patchwork di stili che gli hanno cucito addosso: un bel fritto misto di brani che spaziano tra jazz, rap, rock, folk, fino alla musica natalizia con tanto di immancabili cover.

L’idea di base è chiaramente quella di intrattenere l’ascoltatore senza usare un umorismo sopraffino, anzi a dire il vero sembra che i 12 brani siano solo una banale scusa per pronunciare la parola «fuck» in tutte le salse. Quindi giù di brani con il nostro che sbraita una serie gratuita di insulti e parole sconce, che farebbero storcere il naso se non ci fosse il simpatico Joe dietro il microfono, anche perché tolte le volgarità non è che ci sia molto da ridere. Quando poi in un paio di occasioni prova a puntare a cose più impegnate non resta altro che premere il tasto “skip”.

Menzione particolare per le bonus track presenti sulla versione CD, rifacimenti in italiano, o sarebbe meglio dire italinglish, e spagnolo di “Yo Cousin Vinny”; la prima davvero spassosa e assai più efficace dell’originale, mentre risulta piuttosto fuori conteso la seconda: perché mai un italo-americano dovrebbe cantare una canzone in spagnolo sulle disavventure dei suoi parenti al paese natale? Che Joe Pesci si sia improvvisamente confuso con Tony Montana? Suvvia…

Se siete degli appassionati del Joe Pesci più verace e sboccato qui troverete pane per i vostri denti, tutti gli altri possono tranquillamente farne a meno.

Tracklist:

01. Yo Cousin Vinny

02. Wise Guy

03. Take Your Love and Shove It

04. I’ve Got News for You

05. How Do You Like Me So Far

06. Robbie Hood

07. Twenty-One

08. Old Man Time

09. He’ll Have to Go

10. I Can’t Give You Anything But Love (cantata da Marisa Tomei)

11. If It Doesn’t Snow for Christmas

12. What a Wonderful World (Luis Armstrong cover)

13. Yo Cousin Vinny (Italian) (bonus track)

14. Yo Cousin Vinny (Spanish) (bonus track)