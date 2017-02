Jo Squillo – Balla Italiano (1993 – singolo)

“Me Gusta Il Movimento”. A pochi minuti dall’inizio della manifestazione canora è clamorosamente squalificata. Venne infatti scoperto che Jo proprio non ce l’aveva fatta a trattenersi ed ansiosa di far sentire al suo pubblico quanto fosse meravigliosa la sua canzone, l’aveva interpretata ad una manifestazione di provincia tipo “Sagra della polpetta”. L’anno seguente, nel 1993, la Squillo ci riprova e il suo impegno è premiato. La parabola discendente di Jo Squillo, cominciata a metà anni ’80, aveva già avuto una notevole escalation nel 1991 quando la cantante partecipò al festival assieme ad un altro asso dell’intonazione come Sabrina Salerno, presentando il brano “Siamo Donne” . Jo persevera drammaticamente in questo sprofondamento verso gli inferi più profondi anche negli anni successivi: nel 1992 è nuovamente in gara con un pezzo dal significativo titolo. A pochi minuti dall’inizio della manifestazione canora è clamorosamente squalificata. Venne infatti scoperto che Jo proprio non ce l’aveva fatta a trattenersi ed ansiosa di far sentire al suo pubblico quanto fosse meravigliosa la sua canzone, l’aveva interpretata ad una manifestazione di provincia tipo “Sagra della polpetta”. L’anno seguente, nel 1993, la Squillo ci riprova e il suo impegno è premiato.

La cosa veramente drammatica è che "Balla Italiano" ha pure la pretesa di essere un brano serio. A detta della stessa Jo il pezzo, ispiratole dal fenomeno Tangentopoli, è un invito ai cittadini a reagire e dimostrare che gli italiani non sono solo un popolo di politicaeti maneggioni. Ringrazio tuttora la Squillo perché da sola mai e poi mai sarei arrivata a comprendere il vero significato di cotanto capolavoro. Più che un serio appello al popolo, Balla Italiano sembra un invito a farsi di pasticche e andare tutti al Privilege. Eppure qualcosa successe; il cittadino italiano medio venne evidentemente toccato da questo brano e decise che era davvero il momento di fare qualcosa per migliorare la sua condizione. Quel qualcosa era eliminare subito Jo Squillo dalla gara. Ci voleva lei per risvegliare in noi la consapevolezza di quanto la musica italiana faccia schifo?

Barbara Ghiotti

Balla Italiano

Go go go godimento

Che fa fa fa fa girare la te te testa

È un giorno di festa

Balla italiano, dai che ci sleghiamo

Balla italiano, non ce la meniamo

Perché c’è tanto da fare se vogliamo cambiare

C’è tanto da dire, non restare a dormire

Non lasciare che gli altri parlino per te

E se tu sei d’accordo, d’accordo con me

Balla italiano, c’hai i conti da pagare

Balla italiano, e un lavoro da inventare

Apri gli occhi e svegliati

Apri gli occhi e guardami

Come siamo diversi

Questo mondo di falsi

Niente ci cambierà

Balla italiano, il tempo sta cambiando

Balla italiano, decidi con chi stai

Perchè c’è tanto da dare, non restare a guardare

È tempo di agire per il nostro avvenire

Non lasciare che gli altri parlino per te

E se tu sei d’accordo muoviti con me

Apri gli occhi e svegliati

Apri gli occhi e guardami

Come siamo diversi

Questo mondo di falsi

Niente ci cambierà

Go go go godimento

Che fa fa fa fa girare la te te testa

È un giorno di festa