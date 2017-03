Jò Chiarello ovvero l’indimenticabile dimenticata! Scoperta da Franco Califano, debutta tra i “big” di Sanremo nel 1981 con la poetica “Che Brutto Affare!” scrittale dallo stesso Califano e da Varano, imponendosi come donna disinibita, esigente ed aggressiva sul palco. Viste le (in)capacità vocali non capisco proprio che cosa ci abbia visto il Califfo sotto quella cascata di boccoli biondissimi (forse qualche dote nascosta?).

Il brano è molto diretto e riporta i classici sterotipi del suo mentore (“ascoltavo senza contestare le palle che sapevi raccontare”, “non m’hai insegnato neanche a far l’amore, capisco adesso che non ci sai fare”) mischiati a liriche come “ti amavo di un amore nucleare” o “sei uno scoppiato da dimenticare” che avrebbero fatto invidia alla miglior Rettore d’annata ed a estratti presi pari pari da Harmony (“non m’hai insegnato neanche a far l’amore”); ancora oggi non capisco perchè il pubblico sanremese, borghese e bigotto, la eliminò prima della serata finale; un vero peccato perchè la vocina fastidiosa della buona Jo avrebbe meritato miglior fortuna. L’anno successivo è la volta di un altro capolavoro scrittole dal Califfo, “In bianco” che non si riferisce certo a scelte cromatiche di dubbio gusto. Visto l’insuccesso cronico finisce la collaborazione con Califano e, magicamente, reinventa la sua carriera cambiando look e svoltando su uno stile più commerciale che la porterà a vincere “Un disco per l’estate” nel 1988 e ad arrivare seconda a Sanremo, dopo essere stata retrocessa nella sezione “nuove proposte” (e questo è sintomatico della forza propositiva del festival!). Leggi anche: Loriana Lana - La Pace Può (2009) Come descriviamo accuratamente nella sua discografia, Jò pubblicherà solo due album, il sanremese “Io e il cielo” (1988) e “Prima le donne e i bambini” (1993) a nome Giò Chiarello cercando disperatamente il successo, anche piccolo, che non arriverà mai.

Che Brutto Affare

Che brutto affare,

ti amavo di un amore nucleare

ed ascoltavo senza contestare

le palle che sapevi raccontare,

io ti consideravo un superman

ma non sei neanche un man,

scemo,

non sei nemmeno la metà di un man,

ma non sei neanche un man,

scemo,

non sei nemmeno la metà di un man.Che brutto affare

aver sbagliato in pieno a valutare,

sei uno scoppiato da dimenticare,

pensavi fossi un’oca da spennare

piuttosto il pollo l’ho pelato io,

ci son caduta un po’,

scemo

ma adesso il gioco lo comando io,

ci son caduta un po’,

scemo

ma adesso il gioco lo comando io.Che brutto affare,

non m’hai insegnato neanche a far l’amore,

capisco adesso che non ci sai fare,

parlavi bene e razzolavi male,io ti consideravo un superman

ma non sei neanche un man,

scemo,

non sei nemmeno la metà di un man,

ma non sei neanche un man,

scemo,

non sei nemmeno la metà di un man.