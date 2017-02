Jedward – Planet Jedward (2010)

E’ possibile essere degli assoluti incapaci e fare una montagna di soldi? Probabilmente una domanda retorica, e i Jedward sono qui a ricordarcelo. E’ possibile essere degli assoluti incapaci e fare una montagna di soldi? Probabilmente una domanda retorica, e i Jedward sono qui a ricordarcelo. John e Edward sono letteralmente un escremento del X-Factor britannico: una coppia di gemelli irlandesi dal faccino puliti e da un opinabile pettinatura anti gravità che pur avendo dimostrato di non essere in grado né di cantare né di suonare sono diventati idoli della teen generation femminile di Irlanda e Gran Bretagna. I nostri hanno dato ampio sfoggio delle loro incapacità canore durante lo show proponendoci una sfilza di cover atroci che ritroviamo pari pari su disco, anche se in questo caso almeno intonate. Questo “Planet Jedward” è davvero poco più di una base per karaoke: una collezione di brani ultraprodotti chiaramente messi insieme dai produttori che puntano a rispolverare vecchi successi evergreen per rifilarli al pubblico giovane e ignorante. Senza alcuna cognizione di causa sfilano sotto le nostre orecchie le terrificanti versioni dance-pop-rock di “Ghostbusters” di Ray Parker Jr., “Fight for Your Right (to Party)” dei Beastie Boys, “Jump” dei Kris Kross (ottimo ripescaggio a dire il vero), “Rock DJ” di Robbie Williams, “Everybody” di quei poveretti dei Backstreet Boys, “All the Small Things” dei Blink 182, l’immancabile “Walk This Way” in versione Run DMC & Aerosmith of course e ciliegina sulla torta la medley “Under Pressure/Ice Ice Baby” assieme a quel fallito di Vanilla Ice in persona. Leggi anche: Natale Galletta - Mi So' Fatto L'Amante (1997) Peggio di questa roba c’è solo Crazy Frog e non è certo un complimento. Personalmente gli farei passare la voglia di fare i cantanti chiudendoli in cantina con Shane McGowan in assenza di alcolici da una settimana.

Tracklist:

01. Under Pressure (Ice Ice Baby) (feat. Vanilla ice)

02. All The Small Things

03. Everybody

04. Ghostbusters

05. Fight For Your Right To Party

06. I Want Candy

07. Jump

08. I Like To Move It

09. Rock DJ

10. Teenage Kicks

11. Pop Muzik

12. walk This Way (bonus track)