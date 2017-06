Non so voi, ma personalmente non ho mai apprezzato Cristina D’Avena come interprete delle sigle TV: troppo mamma, brani estremamente sdolcinati, al limite del kitsch e volutamente infantili come se i bambini fossero mentalmente menomati.

La colpa più grande della cantante bolognese è stata quella di aver messo letteralmente i tantacoli su ogni sigla che sia stata prodotta da metà anni ’80 in avanti, tanto da figurare come protagonista nel telefilm ispirato al cartoon Kiss Me Licia; questo non solo ha portato a una standardizzazione dei suoni melassosi “made in Fininvest”, ma soprattutto il successo di quei brani ha castrato ogni possibile evoluzione o sperimentazione segnando di fatto la fine della “golden age” delle sigle TV, oggi ridotte a sterili intro e outro.

Quando ancora questo monopolio era di là da venire non era raro imbattersi in nomi sconosciuti spesso legati al successo di singoli brani (un nome su tutti Daisy Daze and the Bumble Bees, artefici della magnifica “Planet O”), tra questi “one shot masterpiece” non possiamo esimerci dall’inserire anche “Boing Boing”, stupenda sigla del programma “Direttissima con la Tua Antenna” in onda su Rai Uno dal 1981. In realtà la sigla era solo la base strumentale mentre il 45 giri, pubblicato dalla lungimirante Lupus di Franco Califano, ci regala una strepitosa versione cantata dalla scatenata Jasmine (relegando lo strumentale sulla facciata B).

La canzone è un saltellante synth-pop a dir poco delizioso, con un testo al limite del nonsense che gioca sapientemente con le onomatopee e con maliziosi doppi sensi neppure troppo velati:

Cosa c’è nel mio cuore boing boing

scoppierà la mia testa bang bang

lancerò dei segnali pip pip

finchè tu non rispondi ping pong

io sposerò Superman.

Sento già il tuo motore wroom wroom

e per te sono pronta zip zip

il mio sangue già bolle plop plop

le mie labbra sono rosse smack smack

io sposerò Superman.

Ma questo è nulla in confronto al ritornello anthemico che inneggia al sing-a-long da stadio in cui alla piccola Jasmine vengono messe in bocca parole apparentemente da casalinga annoiata, ma che in relatà tra le pieghe nascondono un piglio pop-naïf che lascia esterefatti:

Tutto il giorno sono qui che aspetto

la TV è la sola compagnia

dalla bocca mi uscirà un fumetto:

se non mi ami vado via.

Non sei uomo sei un eroe a puntate

se rimani ti darò il mio cuore

il telecomando non schiacciate

è il programma del mio amore.

Siamo sicuramente di fronte a una delle sigle più divertenti mai realizzate anche se purtroppo non gode della fama dei grandi classici del genere.

Curiosamente la canzone, slegata questa volta da qualsiasi contesto televisivo, fu pubblicata come 45 giri anche in Germania l’anno successivo, nel 1982, con una copertina completamente diversa, cantata in inglese e con una fantomatica versione in francese sul lato B, probabilmente un tentativo infruttuoso di lanciare la giovane interprete come cantante pop. Inutile dire che la versione italiana è decisamente meglio, per via dei deliranti testi psichedelici da bambini. Chissà come l’avranno vissuta in terra teutonica.