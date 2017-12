Se pensate che le canzoni natalizie siano fatte solo di coretti angelici, fedeli in preghiera e neve che cade, questa canzone vi farà ricredere e probabilmente diventerà il nuovo must sonoro delle vostre feste.

Tra alberi che nascondono soprese erotiche e diverse idee per celebrare in chiave hot il Natale, ecco “A pecorina nel presepe” il cui inequivocabile titolo fa già presagire la tematica del brano. Ma a garanzia di qualità ci sono soprattutto gli interpreti, il celebre principe del porn groove Immanuel Casto in compagnia di Paolo Tuci, altro cantante proveniente dalla scena gay, noto per le sue particolari reinterpretazioni delle sigle dei cartoni animati degli anni Ottanta-Novanta.

Leggenda vuole che i due siano buoni amici, perciò è plausibile che abbiano avuto insieme l’idea di unire le forze nel 2012 per creare una canzone natalizia fuori dalle righe, che in reltà il Casto Divo aveva già eseguito un anno prima durante alcuni concerti. La versione in studio esordì su YouTube nel 2012 venendo inizialmente censurata dalla piattaforma serva del potere anche se fortunatamente è passato inosservato quando è stato caricato nuovamente sulla piattaforma da altri utenti.

All’epoca della sua uscita il brano fu accolto calorosamente soprattutto dalla folta schiera di fan di Immanuel Casto e successivamente, col crescere del suo seguito e di quello di Tuci, si è collocata fissa nel cuore degli aficionados dei due artisti, che nel 2014 tornarono insieme per la canzone “A 90”, vero manifesto degli gloriosi Nineties.

Tornando in tema, chi ama le canzoni divertenti e un po’ sboccate non potrà che adorare il ritmo coinvolgente di “A pecorina nel presepe”, per tutti gli altri invece sarà presumibilmente solo l’ennesimo momento di bieca musica da buttare.

Si tratta comunque di un brano molto pop, leggero e abbastanza godibile, la cui melodia ricalca naturalmente i brani natalizi, con immancabili campanellini e belati di pecore in sottofondo oltre ai già citati coretti. Il testo è una sorta di dialogo tra il Casto Divo e Paolo Tuci che si preparano alla festa della natività da trascorrere «tutti insieme», senza trascurare certo i regali e «la grande gioia di prendere il piacere e di dare», tra cui spicca un bel butt plug che volendo si può utilizzare mentre ci si inchiappetta sotto al vischio e si fa «pissing con le renne» e via discorrendo, all’insegna naturalmente di un hot Christmas.

Forse qualcuno starà storcendo il naso e per altri questa canzone potrebbe sembrare quasi un’eresia (certo, il pissing con le renne non evoca proprio pensieri esaltanti) ma è innegabile che contenga, a suo modo, un guizzo di genialità, fosse solo per aver messo nero su bianco l’idea della pecorina nel Presepe.

A pecorina nel Presepe

Ogni anno è un giorno sempre un po’ speciale

luci per la strada che ci invitano a stare

tutti insieme nella fredda notte di Natale..

ti prego di accettare questo mio dono

l’immensa delizia che sta in un perdono

la grande gioia di prendere e il piacere di dare..

Merry christmas….Oh Merry christmas..

a pecorina nel presepe io e te

acchiappa e darci sotto il vischio

a dar di bocca tra i camosci se c’è

la tua speranza nel mio cuore…

il pensiero vola mentre mi abbracci

già io mi figuro infiltrato tra i re Magi…

un trenino alla scoperta della stella cometa…

in quest’anno ho fatto una follia

guarda sotto l’albero il dono che sarà

tra le fronde ecco spunta il tuo nuovo butt plug

Merry christmas….Oh Merry christmas..

a pecorina nel presepe io e te

acchiappa e darci sotto il vischio

a fare fisting con i daini se c’è

la tua fiducia nel mio amore per te

a pecorina nel presepe io e te ancora…

a inchiappettarci sotto il vischio

a fare pissing con le renne se c’è

la tua fiducia nel mio amore…