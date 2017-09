Quando si parla de I Gatti di Vicolo Miracoli vengono subito in mente tre cose: Jerry Calà, Umberto Smaila e “Capito?”. Senza fare troppo i pignoli è giusto ricordare che il quartetto veronese, completato da Franco Oppini e Nini Salerno, incise una decina di 45 giri ed un paio di LP, ma questo tormentone sembra l’unica cosa strappata al trascorrere inesorabile del tempo.

In altri termini è dal 1978 che per questi “cuatro caballeros” del Nord Est ogni scusa è stata buona per ripescare questo piacevole motivetto che ormai, proposto fino alla nausea, risulta logoro e quasi fastidioso.

Un vero peccato perché, dimenticandosi per un attimo che cosa hanno combinato gli interpreti nelle loro carriere post-Gatti, il brano ha una scrittura solida (ad opera del maestro Tony De Vita e Smaila stesso) che si ricollega a doppio filo con i brani proto-demenziali-cabarettistici interpretati da Cochi e Renato e usciti dalla penna di Enzo Jannacci, alleggerendone ulteriormente i toni a favore di maggiore rotondità formale che porterà loro tanta fortuna.

Il classico esempio di sovraesposizione mediatica.

Da ascoltare con moderazione.

Capito?

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

CAPITO?!

Voglio l’erba voglio

Voglio avere un quadrifoglio

Da trovare sul mio prato di moquette

Voglio trascinare Ornella Muti sotto un plaid

Voglio entrare al primo posto in Hit Parade

Voglio andare a visitare un UFO

Voglio il conto corrente dei Bee Gees

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

CAPITO?!

Voglio riscaldare mezza Alaska

Farmi il bagno nella vasca dove sguazza Rachel Walch

(Etciù!)

Voglio comandare un giorno all’ONU

e col potere voglio fare uscire Bergamo dal MEC

Voglio avere un jumbo personale

che mi porti di corsa a far pipì

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

CAPITO?!

Voglio chi mi esalta

Voglio avere un John Travolta che mi preghi di

insegnargli il Rock and Roll

Insomma voglio l’impossibile

un divano sommergibile per fare un tuffo nell’assurdità

Ma per fortuna mi son sognato addosso

e i miei sogni chi me li asciugherà?

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

ohhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhh

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

CAPITO?!

Parlato:

scusate vorrei salutare tutto il mio pubblico.

Posso?

Ciaaaoooo

Una scorza di limone

una buccia di patata

un bel prezzemolone

e il mio pinzimonio è pronto.