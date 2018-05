Immense praterie, ecco la sensazione che si ha percorrendo gli spazi sconfinati dell’Eurovision Song Contest: centinaia di situazioni riprovevoli, esibizioni discutibili e interrogativi inquietanti, tali da degenerare nell’oggettiva difficoltà della scelta.

Certo non era così ai tempi della vittoria della nostra amata Gigliola Cinquetti che sbancò nel 1964 con Non ho l’età, e ancora resisteva ai tempi del bis nel 1990 con Toto Cutugno in versione Europa con Insieme: 1992, ma ormai da almeno vent’anni l’Eurovision (già Eurofestival) si è trasformato da rassegna canora tutto sommato seriosa (e francamente noiosa, guarda caso liberamente ispirata al nostro Festival di Sanremo) in uno spettacolone all’insegna del pecoreccio, con ascolti fantascientifici e un seguito pazzesco in ogni dove tranne che in Italia.

Ciò che qui vale è l’esibizione (tanto che il regolamento parla di performance) a discapito della canzone in sé, il cui spazio è ormai praticamente nullo. È quindi praticamente impossibile stilare la classifica definitiva dei momenti più assurdi dell’Eurovision, ma in questa raccolta inevitabilmente parziale con un pizzico di orgoglio l’Italia non trova spazio alcuno, perché le nostri peggiori partecipazioni, anche quando un buffo omino con baffi si mette a ballare con una scimmia, rimangono sempre e comunque migliori di quasi tutte le altre.

Vittorio “Vikk” Papa e Giuseppe Sanna