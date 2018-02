Essere fan va oltre la mera passione. I fan possiedono quel non so che di mistico che trascende la logica e s’infiltra nel subconscio facendo andare in corto circuito razionalità, logica e buon senso. In effetti la parola fan deriva dall’inglese “fanatic” e anche se oggi nel senso comune il termine non è assimilabile a “fanatico”, sotto sotto questo legame etimologico è ancora forte e vivo: basta accendere la televisione e assistere alla massa di persone che accorrono a liturgie collettive per la celebrazione dei propri idoli, che siano calciatori, piloti, divinità o musicisti non fa differenza.

Nel mondo della musica vi sono degli artisti che assai più di altri, per qualche ragione, trasformano i loro fan in una sorta di armata obnubilata dalla loro stessa passione che si scagia puntualmente in una guerra santa contro chiunque voglia fare anche solo una piccola riflessione sul dogma dei loro idoli o delle loro opere, strangolando sul nascere qualsiasi possibile critica o analisi.

Abbiamo quindi voluto stilare una nostra personale lista dei 20 artisti con i peggiori fan che non ha nulla a che vedere con i gusti individuali, ma è basata solo sulla nostra esperienza personale.