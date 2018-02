9 Elton John & RuPaul (1994)

Nel 1994 un sopravvissuto Elton John approda al festival in compagnia di RuPaul, strepitosa drag queen che in America stava iniziando a spopolare e continuerà con discreto successo fino ai giorni nostri, per promuovere il suo nuovo singolo Don’t Go Breaking My Heart, rivisitazione in chiave moderna del suo classico del 1976. La produzione del nostro Giorgio Moroder dona al pezzo un bel ritmo danzereccio e godereccio e la performance non è assolutamente da meno con il teatro Ariston invaso dai colori sgargianti e mise improbabili dei due interpreti che sembrano essere stati catapultati da qualche gay pride. Viene da chiedersi piuttosto dove stia andando il nostro paese se nel 1994 Elton John poteva sculettare tranquillamente in coppia con una drag queen, mentre circa vent’anni dopo, alla faccia dell’evoluzione culturale, la sua presenza verrà travolta dalle critiche in quanto legalmente coniugato con un uomo… ma questa è un’altra storia.