Il nostro idolo del cattivo gusto è tornato. Dopo un paio di singolacci indegni persino per un personaggio della sua caratura (roba tipo “I’m Not Justin Bieber Bitch”), finalmente Günther ci manda di nuovo in estasi come ai vecchi tempi grazie al suo nuovo singolo “No Pantalones”.

Poco importa che il cantante e modello svedese abbia ormai raggiunto la soglia dei 50 anni (che comunque porta discretamente bene nonostante il mullet e il baffo da sparviero) anzi, esattamente come Groucho Marx interpretò per 50 anni il personaggio del signore di mezza età, anche Günther è molto più coerente con la sua immagine di provocatore bavoso adesso rispetto a 12 anni fa, quando uscì il suo disco manifesto “Pleasureman” (per intenderci, l’album che comprende le sue hit “Ding Dong Song”, “Tutti Frutti Summer Love” e “Teeny Weeny String Bikini”).

Il rientro sulle scene in grande spolvero avviene con un brano che riprende e amplia tutte le tematiche care alla poetica di Günther: la cassa dritta, la figa e la zarraggine. Naturalmente, dato che l’esperimento aveva già portato fortuna in “Teeny Weeny String Bikini”, non può mancare il tormentone in spagnolo, con versi come “ahora mismo / somos immortales / la la la la no no / no pantalones” o ancora il fondamentale “let’s go locos / todo bananos / arriba vamos / con nuestras manos”. Tuttavia il vero colpo di reni, quello che ci lascia ogni volta a chiederci se Günther ci sia o ci faccia, è la frase “what the fuck / let’s do like Donald Duck”, riferendosi al fatto che Paperino vada teoricamente sempre in giro senza pantaloni.

Prendere elementi della cultura popolare e rimasticarli in chiave soft-sexy è un’operazione che a Günther è sempre riuscita con una certa destrezza, ma da qualche tempo a questa parte sembrava aver dimenticato di avere il magic touch. Del resto Donald Duck è sicuramente meglio di Justin Bieber.

Tutto questo però non importa, l’unica cosa che conta è che finalmente abbiamo un nuovo incredibile tormentone estivo.

