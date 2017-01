La delicatissima contessina Gloria Nuti da Oxford sbarca al Festival di Sanremo con questo brano che fa della raffinatezza la sua bandiera. A partire dal titolo.

Gloria, cantautrice toscana dotata di una voce roca e profonda (qualche critico dell’epoca la definì una nuova Gianna Nannini), con un passato da corista di vari big tra cui Vasco Rossi, ci ragala uno dei testi più pecorecci della storia del Festival, che sarebbe calzata a pennello in bocca alla Marcella Bella più torbida.

“Bastardo” è una canzone sulla “prima volta”. La verginella protagonista della canzone ha paura ci concedersi al suo uomo, ma pare di capire che, sotto sotto, spera proprio che lui la prenda così si toglierebbe il pensiero! Un discorso che non fa una grinza, no?

Per tutta la durata del brano si assiste a un tira e molla animato da un dubbio di amletica memoria: gliela dò o non gliela dò. Tutta Italia nel 1989 presumo si fermò per 4 minuti e 41 secondi aspettando col fiato sospeso l’epilogo della vicenda. O forse aspettando l’epilogo di questo obbrobrio e basta. E che epilogo. La canzone si chiude con uno dei versi più memorabili di sempre: “Fammi provare, attento amore, non farmi male”. Meraviglioso.

E adesso tu sei qui da me

per chiedermi qualcosa che

io non ti posso dare,

non posso fingere

lo so cosa vuol dire

e non so cosa fare.

E non sorridere perché lo so

che sei un duro e che potrei cercare

solo una scusa per potermene andare,

vorrei, non vorrei

e non so cosa dire.

Hai già capito che è la prima volta

e che ho paura di te,

e non mi dire che non te ne importa

perché stasera hai deciso come andrà a finire

e sai che cosa fare, e sai che cosa dire,

mi sembra chiaro a questo punto

mi vorresti spogliare,

lo posso immaginare,

è questo che vuoi da me.

Bastardo almeno non farmi male!

C’è una luce che ti splende sul viso,

il tuo consiglio è di lasciarmi andare

ed è sparito il tuo sorriso,

mi dici “o.k. lasciamo stare”,

tu pensi sempre male.

Eppure adesso non ho più paura,

com’è che adesso voglio vivere quest’avventura,

ma ti sei già alzato, ti sei già rivestito,

mi dici sei una bambina, ancora non hai capito,

stavolta è tutto finito,

e adesso che vuoi da me?

Bastardo almeno fammi provare!

E adesso sono qui da te

per chiederti fammi provare,

attento amore, non farmi male.

Che dire se non che Gloria perse la verginità e con questa anche la possibilità di passare alla fase finale. Da menzionare assolutamente il lato B di “Bastardo”, dall’effetto involontariamente esilarante dopo l’ascolto del lato A: “Amore Platonico”. Doppiamente meraviglioso.

La nostra si prenderà comunque una piccola rivincita nei confronti del pubblico dell’Ariston scrivendo a 6 mani assieme a Zucchero Fornaciari e Gian Pietro Felisatti il brano “Il Mare Calmo della Sera” che fece trionfare Andrea Bocelli al Festival del 1994 nella sezione Giovani.

Barbara Ghiotti