I soliti complottisti affermano che la recente invasione dei dischi di Natale in Italia, così come sta avvenendo con le celebrazioni di Halloween, faccia parte di una sinistra strategia orchestrata dagli Illuminati per soppiantare la cultura italiana con quella anglosassone. Tremiamo al solo pensiero che un giorno possa sbarcare sulle nostre sponde la musica country.

Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, la tradizione delle canzoni natalizie non ci appartiene, anche se nei decenni scorsi non sono mancati dischi a tema pubblicati da voci più o meno note di casa nostra (su tutti Al Bano e Romina Power, spinti dalla forza trainante delle esportazioni verso mercati mittel-est europei).

In questo scenario da neocolonialismo culturale ditemi chi meglio di Giuliano Palma potrebbe fare un disco di Natale in Italia? Uno che ha sempre guardato con intelligenza al mondo anglosassone con i Casino Royale e portando avanti un rigoroso classicismo ska/rocksteady con i Bluebeaters.

A colmare questa lacuna arriva in coda a questo 2017 “Happy Christmas”: guardando la fetida grafica di copertina le premesse non sono certo le migliori, ma non appena la voce calda di Giuliano Palma snocciola i classici “Jingle Bell Rock”, “Let It Snow”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Jingle Bells” e l’immancabile “White Christmas” (gia incisa nel 2008 con i Bluebeaters) ce ne dimentichiamo subito: i brani sono reinterpretati in maniera personale nel classico stile rocksteady-bluebeat del nostro, profumando comunque di spirito natalizio.

Non mancano un paio di scivoloni evitabilissimi come “All I Want For Christmas Is You” (forzatamente zuccherosa) e “Happy Xmas (War Is Over)” (sempre insopportabile), ma lo perdoniamo subito, avendo avuto il buon gusto di andare a recuperare un paio di brani meno noti dalle nostre parti come “Rockin’ Around the Christmas Tree” e la gloriosa “Merry Christmas Everybody”, oltre alla magnifica reinterpretazione di “Blue Christmas” che rischia di essere la mia versione preferita in assoluto di questa canzone.

Nonostante sia fatto tutto benissimo o quasi questo “Happy Christmas” è un palese obbligo discografico per mamma Sony che finirà direttamente nella playlist invernale di qualche catena di supermercati.

Tracklist:

01. Jingle Bell Rock

02. White Christmas

03. Let It Snow

04. Santa Claus Is Coming to Town

05. All I Want for Christmas Is You

06. Rockin’ Around the Christmas Tree

07. Happy Xmas (War Is Over)

08. Jingle Bells

09. Blue Christmas

10. Merry Christmas Everybody