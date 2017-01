Gigi Sabani – A Me Mi Torna In Mente Una Canzone / Cantate lo Jodel (1983 – 7″)

E’ con grande eccitazione ed orgoglio che parlo di quest’opera totale della musica italiana, cantata dall’allora simpatico Gigi Sabani che, dopo essere stato notato come imitatore negli anni ’70 (partecipando con successo alla “Corrida” radiofonica), viene lanciato in televisione da Pippo Baudo con “Domenica In” dove in brevissimo tempo diviene uno dei volti più popolari presentando trasmissioni di enorme successo come “Fantastico”, “Premiatissima” e “OK Il Prezzo è Giusto” (scelto personalmente da Silvio Berlusconi).

Proprio a “Premiatissima” si fa notare anche per le sue doti canore cantandone la sigla, ovvero la canzone in questione, che otterrà un enorme successo arrivando quasi in vetta alla classifica dei 45 giri più venduti (fermandosi al 3° posto), ahimè questa era l’Italia negli anni ’80.

Il brano è una gustosissima “pastiche” musicale dalla presa immediata: dopo un intro funky si passa a ritmiche più dazereccie per poi esplodere nel ritornello a base di jodel! Il testo è forse ancora più interessante se pensiamo che l’autore riesce a piazzare un grossolano errore grammaticale ottenendo un enorme successo di pubblico, evidentemente cogliendo lo spirito populista alla perfezione.

Se proprio ci tenete potete anche girare il vinile ed ascoltarvi “Cantate lo Jodel” ovvero la versione strumentale dello stesso brano.

Pur non avendo mai intrapreso ufficialmente la carriera di cantante il nostro partecipa al festival di Sanremo del 1989 con una canzone seria scrittagli dal “solito” Toto Cutugno (di cui faceva spesso l’imitazione nelle sue apparizioni televisive), ma otterrà scarso successo, decretando la fine (o quasi) delle sue ambizioni canore.