Prima dei risvoltini, dei ciuffi emo, dei Pokémon (o forse in contemporanea, chi se lo ricorda), prima ancora di Sarabanda e di tutte le menate possibili e immaginabili che la parte più oscura della nostra mente non ha di certo cancellato, c’era lui, Gigi, non Buffon, lui ce lo mangiamo a colazione, intendevo proprio lui, Gigi D’Agostino, l’uomo che ha fatto crescere la barba alla maggior parte dei quasi trentenni che starà finendo l’ennesimo master o l’ennesima laurea.

Prima ancora di fare quella cosa lì chiamata DAB, il popolo anni ’90 alzava le braccia al cielo muovendole al ritmo di «poporopò poporopò poporopopoporoporopo»; per l’esattezza stiamo parlando di “L’Amour Tojours”, il brano più rappresentativo del nostro amato Gigi.

Uscita nel 1999 e primo singolo estratto dall’album omonimo, la canzone è scritta dallo stesso DJ insieme a Diego Leoni, Carlos Montagner e Paolo Sandrini e presenta ben più di un “richiamo” al classico del 1986 “But Not Tonight” dei Depeche Mode, a partire dal giro di accordi che è pressoché identico, per non parlare della metrica del cantato e in generale del mood del brano. Naturalmente la canzone di Gigi è dotata di un lirismo epico-tamarro che i Depeche se lo sognano.

Il singolo stravince in tutta Europa, posizionandosi primo in classifica in Danimarca e Paesi Bassi, secondo in Belgio, terzo in Austria e “solo” dodicesimo in Italia.

Tutto ciò per dirvi che, per un motivo o per l’altro, “L’Amour Toujours” è ritornata insieme al Re degli anni Novanta (con il suo look da impeccabile tamarro che “Supercafone” levati proprio) come una vera e propria moda che sta probabilmente salvando i DJ dalle richieste di “Despacito” e “YMCA”.

In un mondo (quello delle discoteche) dove la musica dura, ben che vada, una stagione riciclando poi le hit come puro revival in qualche saletta per inconsolabili nostalgici e facendo cadere tutto il resto nell’abisso dell’oblio, Gigi D’Agostino per qualche strana ragione è ritornato tra noi, come se venti e rotti anni non si siano mai abbattuti sulla sua intera discografia.

Noi ancora ci stiamo chiedendo come tutto ciò sia possibile e se probabilmente noi stessi siamo diventati come la generazione dei nostri zii o dei nostri padri che alla prima nota di “Dancing Queen” degli ABBA perde ancora la dignità in discoteca. In fin dei conti poco ci interessa scoprire perché il singolo di Gigi D’Agostino sia tornato così tanto di moda perché in ogni caso “L’Amour Toujours”, quando ingurgitavamo pessima vodka alla fragola e Redbull per divertirci, ci sembrava la canzone più bella del mondo e oggi, anche se non abbiamo le palle di ammetterlo e nascondiamo scrupolosamente il CD dietro quello di Jeff Buckley, David Bowie e Captain Beefheart a noi piace ancora, tra una lacrima e un sorriso in un mondo che è pieno zeppo di musica diversamente bella.

Lorenzo D’Antoni

L’Amour Toujours (I’ll Fly With You)

I still believe in your eyes

I just don’t care what

You have done in your life

Baby I’ll always be here by your side

Don’t leave me waiting too long

Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes;

There is no choice,

I belong to your life

Because I will live

To love you someday;

You’ll be my baby

And we’ll fly away

And I’ll fly with you,

I’ll fly with you,

I’ll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

Every day and every night,

I always dream that

You are by my side

Oh, baby, every day

And every night,

Well I said everything’s

Gonna be alright

And I’ll fly with you,

I’ll fly with you,

I’ll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

Dream of me

I still believe in your eyes

I just don’t care what

You’ve done in your life

Baby I’ll always

Be here by your side;

Don’t leave me

Waiting too long,

Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes;

There is no choice,

I belong to your life

Because I will live

To love you some day;

You’ll be my baby

And we’ll fly away

And I’ll fly with you,

I’ll fly with you,

I’ll fly with you

Every day and every night,

I always dream that

You are by my side

Oh, baby, every day

And every night,

Well I said everything’s

Gonna be alright

And I’ll fly with you,

I’ll fly with you,

I’ll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are