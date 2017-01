Gianni Greco – Tommi / Donna Più Donna (1981 – 7″)

Tra gli avvenimenti più discussi nei mesi antecedenti la partenza del Festival di Sanremo 2009, indubbiamente quello che ha fatto parlare di più è stato l’annuncio che Povia avrebbe presentato una controversa canzone su un omosessuale che si ricrede, “Luca Era Gay” appunto.



Il brano, prima ancora di essere ufficialmente presentato, è stato già puntualmente parodiato da Vladimir Luxuria ma soprattutto da Elio e le Storie Tese a "Parla Con Me" Quello che quasi nessuno sa è che la tematica non è affatto nuova per la canzone d'autore italiana. Si dà il caso che una nostra vecchia conoscenza, il cantautore e conduttore televisivo e radiofonico Gianni Greco (già noto su questi lidi come autore della splendida "L'Elefante Gay"), abbia già affrontato il tema del "gay pentito" in una canzone datata 1981, prodotta da Gian Piero Reverberi, dal titolo "Tommi"; e giusto per aggiungere carne al fuoco, la b-side del singolo, "Donna Più Donna", tratta ninentepopodimeno che dell'omosessualità tra donne, chiudendo il cerchio (anzi, il triangolo!) in una ideale trilogia dell'omosessualità: "Tommi" per l'omosessualità maschile, "Donna Più Donna" per l'omosessualità femminile e "L'Elefante Gay" per l'omosessualità spiegata ai bambini. Entrambi i brani del 45 giri sono ben scritti e godibili all'infinito, esattamente come "L'Elefante Gay", ma i testi, le tematiche affrontate e le scelte stilistiche forniscono la definitiva marcia in più: "Tommi" è la vicenda di un ragazzo ancora evidentemente indeciso che, pronto per uscire al suo primo appuntamento omosessuale, impeccabilmente vestito da donna, si rompe un tacco scendendo le scale, e in lacrime torna in casa a chiamare la ragazza che ha conosciuto a scuola, per chiederle di uscire; memorabili i versi "Si tinge gli occhi, ritocca le ciglia / Tommi che fai, ma cosa ti piglia?". "Donna Più Donna", altrettanto geniale, riprende il discorso affrontato da Rino Gaetano in "Resta, Vile Maschio, Dove Vai?", nel quale il protagonista appoggia la scelta lesbica della sua ragazza, ma le chiede almeno di poter assistere!

Tu sei già matura per il contro natura



Non ti dico di no, ma almeno fammi guardare un po’



…



Essere donna non ti dà il diritto di pensare



Che un’altra donna ti può dare



quanto io ti posso dare



Ma per un capriccio o per un errore



tu non hai pensato a un trio



Sarà un pasticcio senza sapore



se non intervengo io



Tu ricominci: “Vorrei…”



Io ti interrompo: “Senza di me che donna sei?”

Indubbiamente l’argomento è stato affrontato in altre canzoni, ma ciò che rende unico il brano è il fatto che per la prima volta venga esplicitamente citato il “Sessantanove” (“Donna più donna ecco fatta la somma / Provi estasi nuove fino a sessantanove”). Ancora una volta la genialità e le idee all’avanguardia di Gianni Greco ci sorprendono e ci fanno riflettere non solo sul periodo storico in cui le sue canzoni furono scritte (periodo per assurdo forse più predisposto a tematiche “pruriginose” come queste), ma anche sulla condizione attuale della società in cui viviamo, in cui un cantautore che ha raggiunto la fama interpretando una canzone sui piccioni, scrive una canzone senza alcuna ironia e ricca di insulti agli omosessuali, e tutti si stupiscono della canzone più che dello stolto interprete. Leggi anche: Collage – I Ragazzi Che Si Amano (1981 - 7")

Tommi

Donna Più Donna

Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi si guarda allo specchio



Vede se’ stesso diverso



I pantaloni che ha



Li veste solo a metà Guarda il suo viso perfetto



E poi si mette il rossetto



Si tinge gli occhi, ritocca le ciglia,



Tommi che fai, ma cosa ti piglia? Tommi, quella ragazza a scuola



Tommi, non la lasciare sola,



Tommi, è innamorata di te



Uo, uo, uo, uo Tommi, è il primo appuntamento



Tommi, se vuoi sei ancora in tempo



Tommi, è un uomo come te



Sì come, come, come Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi s’infila la gonna



E’ già vestito da donna



Tenta un sorriso ma fa



Solo una smorfia e poi va Scende di corsa le scale



Le scarpe fanno un po’ male…



Scivola a un tratto, gli si è rotto un tacco



Si appoggia al muro, si dà del vigliacco Tommi, due righe nere in viso



Tommi, un desiderio ucciso



Tommi, sali e telefona a lei



Uo, uo, uo, uo Tommi, il primo appuntamento



Tommi, sarà forse un tormento



Tommi, ma poi ringrazierai



Quel tacco rotto, Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi