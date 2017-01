Giacomo Celentano – You And Me (2002 – singolo)

Sì, il nome è quello di una nota tariffa Vodafone, ma la canzone non ha mai alimentato alcun dubbio di intrallazzo multinazional-telefonico: sarebbe stata troppo brutta perfino per l’azienda che osò utilizzare un anno prima www.mipiacitu dei Gazosa.

Al Festival del 2002 Giacomo Celentano, faccia pulita, bandana fuori moda e camicia che mamma Claudia Mori aveva dimenticato di stirare, si dimenò come Bingo Bongo con la sciatica, imitando come poteva la voce nasale del padre (ma, a questo punto, non si esclude l’ipotesi che l’imitazione fosse di Peppino Di Capri).

La canzone è profonda come una tazzina da caffè: lui e lei si amano nonostante qualche piccola incomprensione, che poi scopriremo dovuta al fatto che evidentemente Giacomo ha un cellulare di merda che prende poco e quindi non è mai raggiungibile.

Prima l’amore e poi cos’è

Quel sentimento che ci porta via

Tra le risate e tanta nostalgia

Che insegue la realtà

Che poi ci svelerà

Che l’amore è lealtà

You and me… l’amore è fatto così

Can’t you see… ma se lo vuoi anche tu

You and me… will be together well

Ma la vera raffinatezza del brano è l’inserimento di un finto messaggio lasciato alla segreteria telefonica del cellulare, dove la ragazza del cantante gli vomita addosso, rigorosamente in rima, le sue paturnie:

Jack, Jack, è da un’ora che ti chiamo

E vorrei dirti che ti amo

Si posson fare tanti errori

lo sai anche tu che…

sei un po’ fuori

E sono stanca di aspettare

Un tuo gesto, un tuo verso…

Perché adesso devi dire

Se ci sei, o se ti ho perso

Nel mio futuro ci sei tu

Nel presente solo tu

È da un’ora che ti chiamo

Perché nonostante tutto sai… ti amo

Al Festival, per rendere l’esibizione di Celentano Jr. ancora più bella, compariva sul palco la sua fidanzata con cellulare in mano, zainetto Invicta e abiti rubati dal set de I Ragazzi della Terza C, e con un playback che gridava vendetta, simulava una telefonata al cantante.

Un vero e proprio happening d’avanguardia, naturalmente incompreso dalle giurie popolari che lo scaraventarono all’ultimo posto.

Il giovane interprete (che all’epoca aveva 36 anni… sic!) ci rimase così male che abbandonò il dorato mondo del pop italiano, non prima di essere diventato lo zimbello del Signor Carlo della Gialappa’s Band.

Ora pare si dedichi alla musica religiosa. Da Sanremo a Radio Maria: questo sì che si chiama far carriera!

Barbara Ghiotti